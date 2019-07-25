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Добровольная пожарная дружина ООО «Несвижский Завод Детского Питания» признана лучшей

26.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На соревнованиях в Несвижском районе выбрали «Лучшую добровольную пожарную дружину»
22 июля на базе Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям прошли соревнования среди добровольных пожарных дружин организаций (предприятий) района.
Открывая соревнования, заместитель начальника Несвижского РОЧС майор внутренней службы Фраймович Леонид Леонидович поприветствовал всех собравшихся и пожелал участникам удачи в предстоящей борьбе за почетное звание «Лучшей добровольной пожарной дружины Несвижского района». Данные соревнования укрепляют силу духа, повышают эффективность работы добровольных пожарных и вырабатывают у добровольцев психологические и физические качества, необходимые для выполнения работ в экстремальных условиях.
В соревнованиях приняли участие 7 команд. Каждая добровольная пожарная дружина состоит из 6-и человек. Продемонстрировав отличную физическую подготовку, скорость, быстроту реакции, а также высокий уровень навыков в работе с пожарным оборудованием, команды достойно выступили на всех трех этапах соревнований: «Одевание боевой одежды», «Боевое развертывание от мотопомпы» и «Преодоление стометровой полосы с препятствиями».
На мероприятии присутствовали все желающие, которые пришли поболеть за понравившуюся команду и понаблюдать за упорной борьбой всех участников.
По итогам прохождения всех этапов лучшей добровольной пожарной командой стала добровольная пожарная дружина ООО «Несвижский Завод Детского Питания». Второе место заняла команда добровольных пожарных филиала «Несвижского УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». На третьем месте лучшими оказались добровольцы УП «Минскоблгаз» филиал «Столбцыгаз» Несвижского РГС.
Команда победительница представит Несвижский район на ежегодных соревнованиях на лучшую пожарную дружину (команду) Минской области.
Подобные соревнования демонстрируют высокую гражданскую позицию людей, благодаря которым удается предотвратить чрезвычайные ситуации и спасти человеческие жизни.Добровольная пожарная дружина ООО «Несвижский Завод Детского Питания» признана лучшей

Добровольная пожарная дружина ООО «Несвижский Завод Детского Питания» признана лучшей

Добровольная пожарная дружина ООО «Несвижский Завод Детского Питания» признана лучшей

Добровольная пожарная дружина ООО «Несвижский Завод Детского Питания» признана лучшей
Несвижский РОЧС.


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На соревнованиях в Несвижском районе выбрали «Лучшую добровольную пожарную дружину» 22 июля на базе Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
 
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