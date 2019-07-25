﻿ В результате наезда автомобиля на палатку в Ганцевичском районе скончался мужчина: возбуждено уголовное дело. 21.by
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В результате наезда автомобиля на палатку в Ганцевичском районе скончался мужчина: возбуждено уголовное дело

26.07.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 25 июля текущего года примерно в 21 час 30 минут 21-летняя жительница Ганцевичского района, находясь на участке местности, прилегающем к водохранилищу «Локтыши», села в автомобиль «Опель» на место водителя. Женщина повернула ключ в замке зажигания, в результате чего автомобиль, в котором была включена передача, пришел в движение и совершил наезд на палатку, в которой спал ее 30-летний сожитель. 

В результате наезда автомобиля на палатку в Ганцевичском районе скончался мужчина: возбуждено уголовное дело

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Проведенным освидетельствованием установлено, что в выдыхаемом подозреваемой воздухе содержится алкоголь в концентрации 0,6 промилле. Кроме того, она не имеет водительского удостоверения.

В отношении женщины Ганцевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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  По данным следствия, 25 июля текущего года примерно в 21 час 30 минут 21-летняя жительница Ганцевичского района, находясь на участке местности, прилегающем к...
 
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