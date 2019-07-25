Начались работы по асфальтированию моста по 28-го Июля и проезда на ул. Гоголя

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 26 июля 2019 года начались подготовительные работы по асфальтированию проезда к ул. Гоголя от фонда социальной защиты населения Ленинского района (возле строительного рынка).





Силами Брестского ДЭП идут работы по подготовке к укладке верхнего слоя асфальта на путепроводе по ул. 28-го Июля.





Несмотря на праздничные дни работы по благоустройству дорожной сети города будут продолжаться.