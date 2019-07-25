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МВД: в перспективе каждое общение милиционера с людьми будет проходить при видеорегистраторе

26.07.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В конце июня МВД утвердило обновленную инструкцию для участковых. Среди прочего появилось положение: в идеале обязательным элементом экипировки должен стать персональный видеорегистратор. Об этом пишет ведомственное издание «На страже».

МВД: в перспективе каждое общение милиционера с людьми будет проходить при видеорегистраторе

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В целом МВД взялось обновить инструкцию, чтобы максимально освободить сотрудников от бумажной волокиты — тогда останется больше времени на выполнение прямых обязанностей и конкретных задач.

Подробности рассказал начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Олег Каразей. Например, что касается новшеств:

«В идеале обязательным элементом экипировки должен стать персональный видеорегистратор, что даст возможность одновременно решить минимум три глобальные задачи. Во-первых, защита сотрудника: с помощью устройства можно посмотреть развитие спорной ситуации и конкретные действия сторон».

При этом само по себе ведение записи послужит сдерживающим фактором, в том числе провокаций, считает министерство.

«Во-вторых, видео поможет в сборе доказательств фактов правонарушений при разборе семейных скандалов и при других вызовах. В частности, будет возможность фиксировать обстановку в квартире, состояние жертвы».

И, наконец, заявил Олег Каразей, работа с камерой дисциплинирует самих офицеров. «Которые уже не позволят себе проявить некую вальяжность или некорректность. Порой от населения поступают сигналы о неправомерном поведении сотрудника. Некоторые из них, к сожалению, подтверждаются».

Наличие камеры уже внесли в нормы положения. Хотя в МВД признают, что оснастить всех сразу не получится: нужно немалое финансирование.

«Но в перспективе каждое общение офицера с гражданами будет проходить при включенном записывающем устройстве», — отметил представитель министерства.

В МВД придерживаются мнения: население должно знать в лицо своего участкового, чтобы в любой момент обратиться за помощью. Для этого на сайтах есть актуальная информация о сотрудниках и участках, которые они обслуживают. Да и сами участковые должны знакомиться с людьми — для этого ввели норму «отрабатывать» ежеквартально не менее 10% жилых помещений. То есть за два года сотрудник побывает в каждом доме.

Также изменилась система оценки работы участковых, остались три главных критерия: предупреждение насилия в семье, преступлений со стороны пьяных граждан и преступлений против собственности (квартирные и магазинные кражи, в организациях сельскохозяйственного сектора и так далее).

 
 
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  В конце июня МВД утвердило обновленную инструкцию для участковых. Среди прочего появилось положение: в идеале обязательным элементом экипировки должен стать...
 
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