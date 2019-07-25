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Государство продает свою долю в «Белвесте»

26.07.2019 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Государство продает свою долю в «Белвесте»

Соответствующий указ №278 подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с указом  №278, находящаяся в республиканской собственности доля Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности в уставном фонде СООО «Белвест» в размере 55% отчуждается ООО «Группа Белвест».

Доля будет отчуждена в трехмесячный срок по рыночной стоимости и на условиях оплаты в рассрочку в течение пяти лет с даты заключения договора купли-продажи. Обязательством ООО «Группа Белвест» после приобретения доли концерна «Беллегпром» является создание холдинга «БЕЛВЕСТ». В его состав войдут управляющая компания холдинга ООО «Группа Белвест», СООО «Белвест», общества, отвечающие за реализацию обуви, и ООО «ЛАЦИТ — Лаборатория цифровых технологий». ООО «Группа Белвест» также необходимо будет инвестировать по 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО «Белвест» не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей и сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников СООО «Белвест» на уровне не ниже, чем в январе 2019 года.

Указ принят в целях развития кожевенно-обувной отрасли страны и СООО «Белвест», в том числе путем внедрения на предприятии современных технологий при производстве обуви, говорится в комментарии пресс-службы.

 
 
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Соответствующий указ №278 подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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