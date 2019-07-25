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ГАИ разъясняет правила парковки

26.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ГАИ разъясняет правила парковки

Госавтоинспекция о мерах по повышению безопасности дорожного движения.

В рамках реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности незащищенных категорий участников дорожного движения ГАИ разъясняет населению последствия нарушений подпунктов 143.3, 143.4, в соответствии с которыми остановка и стоянка транспортных средств запрещаются: на пешеходных переходах и ближе 15 м от них на дороге в обе стороны, на перекрестках и ближе 15 м от края пересекаемой проезжей части дороги, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу.

За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрена ответственность по ст. 18.22 ч. 1 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 1 базовой величины, при повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения – штраф в размере 2 базовых величин (ст. 18.22 ч. 2 КоАП).

При обнаружении подобных фактов необходимо сообщать по номеру спецлинии 102 или по телефону ГАИ 2-34-11 для принятия мер реагирования в отношении правонарушителей.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

 
 
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Госавтоинспекция о мерах по повышению безопасности дорожного движения. В рамках реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности...
 
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