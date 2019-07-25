Сын убил мать, а потом вывез труп в лес в большом чемодане

Согласно следствию, ее несколько раз ударил молотком 32-летний сын, а затем в чемодане вывез тело в лес.

Место в лесу, где было спрятано тело убитой жительницы Новополоцка.









Фото СК





пишет сайт Народныя навіны Віцебска. 20 января мужчина обратился в милицию и заявил, что его мать ушла из квартиры 17 января и не вернулась домой. Начались поиски женщины, милиционеры обошли все квартиры дома, где жила пропавшая и просмотрели видеозаписи с окрестных видеокамер,сайт Народныя навіны Віцебска.





Изучив собранную информацию, они пришли к выводу, что исчезновение новополочанки носит криминальный характер. Под подозрение попал заявивший в милицию об ее исчезновении 32-летний сын женщины.





Он был задержан и после этого признался в убийстве, а затем показал место в лесу на территории Ушачского района, где спрятал тело матери. Судя по фото, мужчина вывез труп в большом чемодане.









По данным следствия, в ходе ссоры с матерью новополочанин несколько раз ударил женщину молотком по жизненно важным органам. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, которые состоят в причинной связи со смертью. Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент убийства мужчина в полной мере осознавал свои действия и руководил ими.





В результате жителю Новополоцка предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью. Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в прокуратуру для передачи в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



