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Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей

26.07.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее журнал Forbes опубликовал список 100 самых богатых в России госслужащих и депутатов.



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей». Так она прокомментировала рейтинг самых богатых чиновников и депутатов, сообщает РБК. 


«Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы ее очень масштабируете и таким образом воспитываете у людей ненависть к богатым людям. Это неправильно», — отметила Матвиенко. 

Она добавила, что в списке всего 16 депутатов Госдумы — 4% общей численности депутатов. По ее словам, среди региональных парламентариев около 57 богатых людей.

Вхождение бизнесменов во власть для лоббирования собственных интересов — «проблемой 90-х годов». 

«Мы ее все эти годы лечили, и мы ее серьезно подлечили. Думаю, вы со мной согласитесь, что состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе», — заключила Матвиенко. 

Ранее журнал Forbes опубликовал список 100 самых богатых в России госслужащих и депутатов. Как следует из деклараций о доходах участников перечня, их совокупный доход в 2018 году составил около 71 млрд рублей. Самый большой доход оказался у депутата заксобрания Владимирской области Павла Антова — порядка 9,97 млрд рублей. Он также является основателем группы компаний «Владимирский стандарт», которая производит колбасные избелия и мясные полуфабрикаты.  


На втором месте — депутат заксобрания Челябинской области, совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков (4,46 млрд рублей). Его состояние оценивается в $1,9 млрд. 

Тройку лидеров замкнул депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев, владеющий кондитерской фабрикой «Славянка». Он и его родственники заработали за год 2,84 млрд рублей.
 
 
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Ранее журнал Forbes опубликовал список 100 самых богатых в России госслужащих и депутатов.
 
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