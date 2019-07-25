Помните пресс-секретаря Зинаиду Берещенко, которая обматерила журналиста? Её уволили

пишет Наша Нива. Об этом скандальном событии писали в СМИ 15 июля, когда сотрудница министерства обматерила корреспондента «НН». Журналист обратился к ней за комментарием. Об этомНаша Нива. Об этом скандальном событии писали в СМИ 15 июля, когда сотрудница министерства обматерила корреспондента «НН». Журналист обратился к ней за комментарием.

На следующий день пресс-секретарь извинилась за свою «эмоциональность».





«Наша Нива» обращалась к министру сельского хозяйства Анатолию Хотько с просьбой привлечь Зинаиду Берещенко к дисциплинарной ответственности и не продлевать с ней трудовой контракт.



