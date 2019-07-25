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Помните пресс-секретаря Зинаиду Берещенко, которая обматерила журналиста? Её уволили
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко больше не работает в министерстве.
Об этом
На следующий день пресс-секретарь извинилась за свою «эмоциональность».
«Наша Нива» обращалась к министру сельского хозяйства Анатолию Хотько с просьбой привлечь Зинаиду Берещенко к дисциплинарной ответственности и не продлевать с ней трудовой контракт.
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Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Зинаида Берещенко больше не работает в министерстве.
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