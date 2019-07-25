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В Лондоне совершено нападение на футболистов "Арсенала"
Источник материала: Партизан
Вооруженные грабители попытались напасть на машину полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
В автомобиле вместе с ним находился защитник клуба Сеад Колашинац, который и дал отпор нападавшим.
По информации клуба "Арсенал", ни один из футболистов не пострадал в инциденте.
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Вооруженные грабители попытались напасть на машину полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
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