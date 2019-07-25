Работники культуры будут получать больше чем в прачечной. Правда, с 1 января

пишет finance.tut.by. Сейчас у работников культуры одни из самых низких зарплат по стране. В июне этого года они в среднем зарабатывали 605 рублей. При этом средняя зарплата по стране тогда составила 1 080,5 рублей. За январь-июнь цифры еще печальнее – 574,3 рублей. К слову, все суммы указаны до уплаты налогов,finance.tut.by.





Новый документ установил тарифные разряды, компенсирующие и стимулирующие выплаты — надбавки за специфику работы.













К стимулирующим выплатам относятся надбавки за характер труда, за сложность и напряженность труда, за высокие профессиональные и творческие достижения в труде. К компенсирующим — доплата за работу в сельской местности. В частности, доплата за работу в сельской местности составляет 20 процентов базовой ставки.





Так, надбавка в 10% базовой ставки предусмотрена для работников культурно-просветительных организаций, которые имеют статус «национальный», театрально-зрелищных организаций и профессиональных коллективов художественного творчества со статусом «национальный», «академический» или со званием «Заслуженный коллектив Республики Беларусь».





Такие же дополнительные выплаты будут получать руководители любительских коллективов художественного творчества, со званием «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».





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Работникам из числа выпускников, которые получили высшее образование, которые включены в банки данных одаренной и талантливой молодежи, а место работы им предоставлено по распределению будут доплачивать 40% базовой ставки.





постановлении № 32 Минкульта «Об оплате труда работников в сфере культуры». Нововведения прописаны в№ 32 Минкульта «Об оплате труда работников в сфере культуры».



