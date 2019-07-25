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Сеть магазинов IKEA придет в Беларусь
Источник материала: Партизан
МАРТ не возражает против прихода в Беларусь известной шведской сети магазинов IKEA.
Об этом сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования Артур Карпович в ходе конференции в пресс-центре
«Я думаю, что этот вопрос будет решен непосредственно инвестором», – заявил чиновник.
Карпович заверил, что никто не собирается навязывать IKEA обязательство торговать в том числе и белорусскими товарами. Ритейлер может продолжать придерживаться собственных правил и подходов в формировании ассортимента.
Недавно стало известно, что IKEA намерена вдвое увеличить закупки белорусских товаров. Отечественные производители рассчитывают продать через IKEA продукцию на 200 млн евро.
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МАРТ не возражает против прихода в Беларусь известной шведской сети магазинов IKEA.
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