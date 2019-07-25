ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сеть магазинов IKEA придет в Беларусь

26.07.2019 18:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МАРТ не возражает против прихода в Беларусь известной шведской сети магазинов IKEA.

 Об этом сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования Артур Карпович в ходе конференции в пресс-центре БелТА. По его словам, IKEA будет самостоятельно принимать решение о выходе на белорусский рынок с учетом собственных оценок выгодности, и если такое решение будет положительным, МАРТ не станет чинить препятствий.

«Я думаю, что этот вопрос будет решен непосредственно инвестором», – заявил чиновник.

Карпович заверил, что никто не собирается навязывать IKEA обязательство торговать в том числе и белорусскими товарами. Ритейлер может продолжать придерживаться собственных правил и подходов в формировании ассортимента.

Недавно стало известно, что IKEA намерена вдвое увеличить закупки белорусских товаров. Отечественные производители рассчитывают продать через IKEA продукцию на 200 млн евро.
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ не возражает против прихода в Беларусь известной шведской сети магазинов IKEA.
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи устанавливают потерпевших от действий мошенницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика