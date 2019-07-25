Сеть магазинов IKEA придет в Беларусь

БелТА. По его словам, IKEA будет самостоятельно принимать решение о выходе на белорусский рынок с учетом собственных оценок выгодности, и если такое решение будет положительным, МАРТ не станет чинить препятствий. Об этом сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования Артур Карпович в ходе конференции в пресс-центреПо его словам, IKEA будет самостоятельно принимать решение о выходе на белорусский рынок с учетом собственных оценок выгодности, и если такое решение будет положительным, МАРТ не станет чинить препятствий.





«Я думаю, что этот вопрос будет решен непосредственно инвестором», – заявил чиновник.





Карпович заверил, что никто не собирается навязывать IKEA обязательство торговать в том числе и белорусскими товарами. Ритейлер может продолжать придерживаться собственных правил и подходов в формировании ассортимента.





Недавно стало известно, что IKEA намерена вдвое увеличить закупки белорусских товаров. Отечественные производители рассчитывают продать через IKEA продукцию на 200 млн евро.



