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Кому нужен этот спектакль? СК опубликовал видео раскаявшегося коррупционера
Источник материала: Партизан
На видео, опубликованном Следственный комитетом, бывший первый заместитель генерального директора Рогачевского молочно-консервного комбината Иван Ткачев рассказывает о том, чего он лишился из-за взяточничества.
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На видео, опубликованном Следственный комитетом, бывший первый заместитель генерального директора Рогачевского молочно-консервного комбината Иван Ткачев...
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