Ди Каприо в 45 лет впервые станет отцом

Недавно СМИ обратили внимание на то, что девушка Ди Каприо в последнее время пьет на вечеринках воду вместо привычных коктейлей. Также изменилась ее фигура: из некогда стройной она превратилась в немного округлую. Об этом пишет 7Days.





Папарацци заметили, что Камилла в последнее время также постоянно прислоняет руку к животу - типичный жест для беременных. Поэтому поклонники предположили, что пара скоро станет родителями.









Фанаты уже подсчитали, когда же девушка родит. По их подсчетам Ди Каприо станет отцом ближе к Новому году. Напомним, что 45 лет актеру исполнится в ноябре этого года.





Роман Камиллы и Ди Каприо начался еще в 2017 году, когда папарацци засняли пару на Рожество на одном из горно-лыжных курортов Колорадо. С тех пор пара встречается уже два года.