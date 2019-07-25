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Ди Каприо в 45 лет впервые станет отцом
Источник материала: Партизан
22-летняя девушка актера Камилла Мороне в отношениях с Ди Каприо уже два года. Недавно некоторые СМИ написали, что она ждет ребенка.
Недавно СМИ обратили внимание на то, что девушка Ди Каприо в последнее время пьет на вечеринках воду вместо привычных коктейлей. Также изменилась ее фигура: из некогда стройной она превратилась в немного округлую. Об этом пишет 7Days.
Папарацци заметили, что Камилла в последнее время также постоянно прислоняет руку к животу - типичный жест для беременных. Поэтому поклонники предположили, что пара скоро станет родителями.
Фанаты уже подсчитали, когда же девушка родит. По их подсчетам Ди Каприо станет отцом ближе к Новому году. Напомним, что 45 лет актеру исполнится в ноябре этого года.
Роман Камиллы и Ди Каприо начался еще в 2017 году, когда папарацци засняли пару на Рожество на одном из горно-лыжных курортов Колорадо. С тех пор пара встречается уже два года.
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22-летняя девушка актера Камилла Мороне в отношениях с Ди Каприо уже два года. Недавно некоторые СМИ написали, что она ждет ребенка.
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