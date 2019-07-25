Призрак Прокоповича

Казалось, этот рецепт, едва не уничтоживший белорусскую экономику, безвозвратно ушел в прошлое вместе с главой НБРБ, чье имя стало нарицательным. Но нет. Сегодня решить проблемы за счет печатного станка предлагают авторы т.н. «современной монетарной теории».





НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ЭТО ПРЕЗИДЕНТУ!





В мире экономистов-теоретиков новое повальное увлечение: современная монетарная теория (Modern Monetary Theory, MMT). Она быстро набирает популярность даже в США - у представителей Демократической партии. Почему «даже»? Да потому, что Штаты - страна в общем-то не склонная к социалистическим экспериментам.





Однако и там быстро набирает популярность сравнительно новая концепция, долгое время считавшаяся маргинальной. «Современную монетарную теорию» проповедует, в частности, молодая звезда американской политики, 29-летняя сенатор Александрия Окасио-Кортес.





Суть концепции проста. Она произрастает из среды неокейнсианства, но делает основной упор именно на монетарную политику. Согласно MMT, государство для стимулирования роста экономики должно тратить много средств на общественные программы. Чтобы избежать избыточной инфляции, предлагается поднимать налоги до предела, «изымая» таким образом излишек денежной массы из оборота.





С одной стороны, это похоже на то, что делал в период своего управления Нацбанком Петр Петрович Прокопович, - работа по принципу «напечатаем побольше денег и раздадим их всем, кому не хватает». С другой стороны, Петр Петрович все-таки печатал деньги для того, чтобы раздать их госпредприятиям - их он видел в роли «двигателя экономики».





Сюда же - девальвация белорусского рубля, которая сделала граждан в три раза беднее, зато поддержала предприятия-экспортеры. Апологеты ММТ, в свою очередь, делают упор на раздачу напечатанных денег непосредственно «простым людям» - через социальные программы.





Общее во взглядах Петра Прокоповича и приверженцев ММТ- мнение о том, что государственный долг - это фиктивное понятие, потому что у правительства есть монополия на эмиссию новых денег. Соответственно, оно должно постоянно брать новые транши у своего центробанка и вливать их в экономику, искусственно поддерживая высокий уровень потребления.





Если же инфляция начнет расти выше комфортного уровня, государству нужно увеличивать налоги, тем самым избавляя экономику от «лишних» денег.





Слабых мест у этой теории предостаточно. Высокий уровень правительственных трат неизбежно превратит экономику в госкапитализм, где выигрывать будут приближенные к власти фирмы. Все остальные же начнут разоряться под грузом высоких налогов. Они же наверняка ударят по продуктивности труда, что в свою очередь вновь запустит маховик инфляции.









Т.е. если применить современную монетарную теорию к белорусской экономике, то она намертво законсервирует сегодняшнее положение вещей. Шансов на реформы не останется. Но, пожалуй, самое главное: эта теория верит во всесильное государство, доверие к которому не может поколебаться. Для сторонников социализма такая вера вполне естественна, но она сама, как и социализм в целом, к реальности имеет лишь опосредованное отношение.





ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, СНОВА ТЕОРИЯ





Современная монетарная теория- предмет споров и конфликтов. Многие экономисты считают, что теория создала неправильное представление о макроэкономике. Ее английскую аббревиатуру расшифровывают как Magic Money

Tree - «волшебное денежное дерево».





Сторонники ММТ заявляют, что старые концепции давно утратили доверие. Теория гласит: пока страна имеет достаточно техники и рабочих, правительство может тратить любые деньги, чтобы поддерживать занятость и достигать разных целей.





При этом, в отличие от большинства «левых» экономических воззрений, теория не предполагает, что богатые люди должны платить за социальные программы. Т.е. высокие налоги для богатых- это да, это предусмотрено, но необязательно эти деньги должны использоваться, чтобы обеспечивать государственные расходы.





Их должен обеспечивать… печатный станок. А налоги на богатство - это прежде всего способ максимально сократить социальное неравенство.





Современную монетарную теорию поддерживал известный финансист Уоррен Мослер. Когда он рассказал о теории на одном из экономических форумов, кто-то из специалистов предположил, что форум посетили марсиане. И я его понимаю: ММТ идет вразрез с принципами традиционной экономики.





Мы привыкли думать, что при других равных условиях увеличение бюджетного дефицита приводит к увеличению процентных ставок. Когда власти тратят больше, то деньги получает частный сектор, вкладывающий их в банковскую систему.





Если в этой системе возникнет излишек средств, а спрос останется на том же уровне, то процентные ставки упадут. Они будут падать до тех пор, пока власти не начнут продавать облигации, накапливая резервы.





Но властям не нужно этого делать, ведь центральный банк, контролируемый казначейством, может платить при помощи электронных денег. По теории, в идеале налогообложение существует, но нужен жесткий контроль инфляции, чтобы не допускать неравенства.









Приверженцы современной монетарной теории считают, что рост инфляции связан с неправильной ценовой политикой компаний. Для подавления роста цен нужно ликвидировать монополии и блокировать выдачу слишком большого количества кредитов. Сторонники ММТ убеждены, что нужно регулировать крупный бизнес - это поможет достичь большей занятости.





Вполне ожидаемо, что такую теорию критикуют даже либеральные экономисты. Например, Ларри Саммерс, бывший американский министр, неоднократно говорил, что богатые государства сейчас страдают от стагнации и им нужен высокий уровень финансирования.





Однако ММТ Саммерс называет ошибочной. По его мнению, фискальная политика не подходит для управления экономикой. Президент и Конгресс (в США; в других странах - другие ветви власти) почти никогда не действуют слаженно и не могут вовремя реагировать на спад. Центральный банк и казначейство тоже не отличаются эффективной совместной работой.





ММТ предполагает, что безработицу нужно и можно регулировать централизованно. Но экономисты считают провальной идею гарантируемого рабочего места, когда за государственные деньги создаются должности без критериев отбора.





Собственно, это мы видели весной 2017г. в Беларуси, когда на фоне массовых протестов «тунеядцев» президент потребовал трудоустроить всех поголовно безработных к 1 мая. Самый прикол, что потом чиновники отчитались о выполнении указания.





К тому же здесь возникает нерешаемый вопрос оплаты труда. Если заработная плата, установленная государством, будет слишком низкой, это мало поможет нуждающимся, а если слишком высо-кой - пострадает частный сектор.





Защитники ММТ считают, что классическое понимание экономики - атавизм того светлого времени, когда доллары обеспечивались золотом. «ММТ создала такое ненормальное, нелогичное и искаженное представление о макроэкономике, что теперь она просто неуязвима», - пишет в своем блоге американский экономист Университета Бентли Скотт Самнер.





Сторонники монетарной теории в ответ называют критиков «частью дегенеративной парадигмы, которая утратила доверие».





С теорией не согласен и инвестор Уоррен Баффет. «Это просто смешно - использовать потолок задолженности в качестве оружия для других битв. Проблема с потолком в том, что его можно использовать как для большого вреда, так и для блокирования работы правительства», - сказал он две недели назад. По его мнению, дефицит бюджета все же рискует разогнать инфляцию.









Резюмируем. Modern Monetary Theory - это не некий экономический режим или модель отношений, который государство может «применить» или «ввести». Скорее, это объектив, который позволяет видеть, как уже работают денежные системы страны.





А вот как конкретное правительство решит использовать это понимание, зависит от системы ценностей или идеологии. Т.е. не имеет смысла говорить о «рецепте типа MMT» или «решении MMT». Правительства уже действуют в соответствии с моделями, предлагаемыми MMT, независимо от того, что они утверждают публично.