Пресс-секретаря Минсельхоза, которая матом послала журналиста, уволили

Источник материала: KYKY

Пресс-секретаря Минсельхоза, которая обматерила журналиста, уволили, сообщает БелаПАН. До этого в СМИ только предполагали, что женщину сократили. Еще до официального заявления его имя убрали с сайта министерства.

Что произошло?

На прошлой неделе в Минсельхоз позвонил журналист «Нашей Нивы». Он хотел узнать, почему замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло публикует фотографии в Instagram, где он в майке с надписью «Russia» позирует на борисовском предприятии «Здравушка». Трубку взяла пресс-секретарь Зинаида Берещенко. Она ответила: «Послушайте, это не та тема, которую вы пытаетесь политизировать. Перестаньте вы заниматься этой х***ей, где ей не нужно заниматься». А затем поинтересовалась: «Н***й вам тот комментарий?»

Когда инфоповод осветили многие беларуские СМИ, Берещенко, видимо, поняла, что произошло. Она лично связалась с журналистом в Facebook и попросила прощения за свою эмоциональность. А редакция «Нашей Нивы» обратилась к министру сельского хозяйства Анатолию Хотько и попросила не продлевать контракт с сотрудницей.

Что теперь?

Зинаида Берещенко устроилась в министерство в 2014 году. Сейчас она заявила, что в Минсельхозе больше не работает. От других комментариев она отказалась. В самом министерстве тоже никакой информацией не деляется. Но обещают прислать уведомление в законный срок.

Фото обложки: Коля Свободин, фото курса «Портрет: Человек в кадре».