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Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек

26.07.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кошки – отличные компаньоны для своих хозяев. Но этих животных не всегда можно приручить. 

Мужчина по имени Брайан решил облегчить жизнь своему питомцу и соорудил ему входную дверь в дом. Но сиамский кот по кличке Фило показал свое отношение к труду хозяина. Мужчина снял реакцию животного на видео.  

Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек
Фото: facebook.com/OriginalPhiloCat  

В описании к ролику было сказано, что на установку кошачьей двери было потрачено полтора часа, а сделано это было для того, чтобы Фило мог приходить и уходить когда ему угодно.  

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев  

В свою очередь кот не сильно оценил старания владельца. Фило полностью проигнорировал дверь, встал на задние лапы, дотянулся до ручки и открыл входную дверь. Фило зашел в дом, как человек.  

Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человекВидео с YouTube-канала «Philo Cat»

Осознал идею кошачьей двери питомец только через два дня.

Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек
Видео с YouTube-канала «Philo Cat»

Хозяин отметил, что питомец вышел через свою дверь после того, как ему подробно объяснили, для чего она нужна. 

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после (читать далее).  

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Кошки – отличные компаньоны для своих хозяев. Но этих животных не всегда можно приручить.  Мужчина по имени Брайан решил облегчить жизнь своему питомцу и соорудил...
 
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