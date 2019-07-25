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Хозяин сделал дверь для своего кота. Но тот её проигнорировал и поступил как человек
Источник материала: СТВ
Кошки – отличные компаньоны для своих хозяев. Но этих животных не всегда можно приручить.
Мужчина по имени Брайан решил облегчить жизнь своему питомцу и соорудил ему входную дверь в дом. Но сиамский кот по кличке Фило показал свое отношение к труду хозяина. Мужчина снял реакцию животного на видео.
В описании к ролику было сказано, что на установку кошачьей двери было потрачено полтора часа, а сделано это было для того, чтобы Фило мог приходить и уходить когда ему угодно.
В свою очередь кот не сильно оценил старания владельца. Фило полностью проигнорировал дверь, встал на задние лапы, дотянулся до ручки и открыл входную дверь. Фило зашел в дом, как человек.
Видео с YouTube-канала «Philo Cat»
Осознал идею кошачьей двери питомец только через два дня.
Хозяин отметил, что питомец вышел через свою дверь после того, как ему подробно объяснили, для чего она нужна.
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Кошки – отличные компаньоны для своих хозяев. Но этих животных не всегда можно приручить. Мужчина по имени Брайан решил облегчить жизнь своему питомцу и соорудил...
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