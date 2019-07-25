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Куда пойти в Минске в выходные 27-28 июля

26.07.2019 19:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Классическая музыка, фильмы, необычное прочтение стритфуда, бизнес-классы на свежем воздухе: Interfax.by выбрал самые интересные мероприятия предстоящих выходных, 27-28 июля.

"Классика у Ратуши" отмечает первый юбилей

Куда пойти в Минске в выходные 27-28 июля
Второй концерт фестиваля в Минске "Классика у Ратуши с velcom | A1" начнется в субботу, 27 июля, на площади Свободы в 20:30.

Слушателей ждет встреча с проектом "Три тенора" в составе Владимира Куксенкова, Ивана Березина и Сергея Подовалова. Пожалуй, ни один другой тип певческого голоса не может похвастаться таким разнообразием репертуара, как тенор, – и уже совсем скоро в этом смогут убедиться все, кто придет на очередной концерт "Классики у Ратуши с velcom | A1".

В сопровождении Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Козинца трио солистов исполнит арии из известных опер ("Кармен", "Риголетто"), а также народные испанские ("Гранада"), неаполитанские ("O sole mio", "Санта Лючия"), белорусские ("Вяне рута"), украинские ("Ніч яка місячна"), русские песни ("Коробейники").

Бизнес-лагерь на природе

Куда пойти в Минске в выходные 27-28 июля
В пятницу десятки предпринимателей уже начали приезжать в бизнес-лагерь Лiпень.PRO. Фишка мероприятия, проходящего на берегу Немана, в 90 км. от Минска, - выступления спикеров проходят в неформальной обстановке. Эксперты поделятся секретами, факапами и знаниями в области бизнеса, менеджмента, психологии, личного развития, нестандартными подходами к ведению дел.

Организован трансфер из Минска, проживание в палатках и номерах и питание на протяжении всего отдыха.

Кинопоказ под открытым небом

Куда пойти в Минске в выходные 27-28 июля
В воскресенье, 28 июля, на площадке "Песочница" (Куйбышева, 45 / Машерова, 11, территория завода "Горизонт") пройдет очередной VOKA-киносеанс.

Фильм для него выбрали сами кинолюбы: драму "Далласский клуб покупателей" режиссера Жан-Марка Валле с Мэтью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях. 

Мероприятие стартует в 14.00, до показа организаторы проведут конкурсы, сам показ завершится в 18.00.

Стритфуд-"препати" A-Fest 2019

До главного бесплатного open-air лета A-Fest остается более полумесяца, однако организаторы решили "разогреть" будущих гостей небольшим стритфуд-фестивалем.

В эти выходные в Лошицком парке 12 минских ресторанов представят свои версии блюд, уже ставших классикой столичного стритфуда - слоеных пирожков, чебуреков, пельменей, златок, хадунов. Примеры из меню: чебурек с телятиной, слоеный пирожок с уткой и томленым луком, виноградные улитки в сливочно-пряном соусе…

 
Теги: Минск
 
 
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Классическая музыка, фильмы, необычное прочтение стритфуда, бизнес-классы на свежем воздухе: Interfax.by выбрал самые интересные мероприятия предстоящих выходных, 27-28...
 
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