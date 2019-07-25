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Куда пойти в Минске в выходные 27-28 июля
Источник материала: Интерфакс
Классическая музыка, фильмы, необычное прочтение стритфуда, бизнес-классы на свежем воздухе: Interfax.by выбрал самые интересные мероприятия предстоящих выходных, 27-28 июля.
"Классика у Ратуши" отмечает первый юбилей
Слушателей ждет встреча с проектом "Три тенора" в составе Владимира Куксенкова, Ивана Березина и Сергея Подовалова. Пожалуй, ни один другой тип певческого голоса не может похвастаться таким разнообразием репертуара, как тенор, – и уже совсем скоро в этом смогут убедиться все, кто придет на очередной концерт "Классики у Ратуши с velcom | A1".
В сопровождении Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Козинца трио солистов исполнит арии из известных опер ("Кармен", "Риголетто"), а также народные испанские ("Гранада"), неаполитанские ("O sole mio", "Санта Лючия"), белорусские ("Вяне рута"), украинские ("Ніч яка місячна"), русские песни ("Коробейники").
Бизнес-лагерь на природе
Организован трансфер из Минска, проживание в палатках и номерах и питание на протяжении всего отдыха.
Кинопоказ под открытым небом
Фильм для него
Мероприятие стартует в 14.00, до показа организаторы проведут конкурсы, сам показ завершится в 18.00.
Стритфуд-"препати" A-Fest 2019
До главного бесплатного open-air лета
В эти выходные в Лошицком парке 12 минских ресторанов представят свои версии блюд, уже ставших классикой столичного стритфуда - слоеных пирожков, чебуреков, пельменей, златок, хадунов. Примеры из меню: чебурек с телятиной, слоеный пирожок с уткой и томленым луком, виноградные улитки в сливочно-пряном соусе…
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Классическая музыка, фильмы, необычное прочтение стритфуда, бизнес-классы на свежем воздухе: Interfax.by выбрал самые интересные мероприятия предстоящих выходных, 27-28...
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