Российские чиновники усомнились в квотах для женщин в советах директоров

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал активистам гендерного равноправия в корпоративном управлении шанс представить свои предложения, и они им воспользовались, свидетельствуют собеседники "Интерфакса". Но, судя по всему, серьезных перемен в этом вопросе ожидать не следует.

ПОДАЧА МЕДВЕДЕВА

Четверг стал днем, когда в американском фондовом индексе S&P 500 не осталось ни одной компании, в которой совет директоров состоял бы исключительно из мужчин. "Последним из Могикан" был онлайновый автодилер Copart Inc., но и в его совет директоров 25 июля вошла женщина - Дайана Морфилд, финансовый директор инвестфонда недвижимости CyrusOne Inc.

"Женская доля" в органах управления крупнейших американских компаний сейчас составляет 27%, по данным консалтинговой фирмы Equilar, тогда как в 2012-м году их было лишь 17%. 12% компаний из S&P 500 тогда еще сохраняли полностью "патриархальные" советы директоров.

Перед российскими властями гендерный вопрос несколько ранее капитуляции Copart Inc. поставили председатель совета клуба независимых директоров Сколково Татьяна Олифирова и гендиректор сообщества "Женщины в советах директоров" Елена Речкалова. Они обратились в правительство с просьбой создать благоприятные условия для работы женщин в стратегических органах управления публичных компаний и организаций финансового сектора.

Олифирова подтвердила "Интерфаксу" отправку письма в правительство. Поводом для обращения, сказала она, послужили слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что женщин нужно активнее вовлекать в управление компаниями.

Весной Медведев во время прямой линии с пользователями соцсети "ВКонтакте" заявил, что женщинам в России зачастую сложнее пробиться на руководящие позиции. Кроме того, на них ложатся семейные обязанности по воспитанию детей. Тогда же он высказал мнение, что "в этом плане обязанность общества - помогать женщине, а не препятствовать, эта проблема не надуманная".

"Мы решили озвучить конкретные предложения, что можно сделать", - сказала Олифирова.

ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Доля енщин в советах директоров российских публичных компаний в 3,2 раза меньше, чем в западноевропейских странах. Большую часть - 92,2% - позиций занимают мужчины, 43% компаний из ТОП-100 не имеют ни одной женщины в совете директоров, говорится в письме Олифировой и Речкаловой со ссылкой на исследование сообщества "Женщины в советах директоров".

Между тем, по данным консалтинговой фирмы EgenZendler, в среднем женщины занимают 20,4% мест в советах директоров крупнейших мировых компаний, в то время как в России эта доля составляет всего 8,3%. EgenZendler в своем исследовании за 2018 год проанализировала данные по 1610 крупнейшим компаниям из 44 стран мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕГРУППОВОГО МЫШЛЕНИЯ

Компании, в состав советов директоров которых входит хотя бы одна женщина, в целом в мире имели среднюю рентабельность на 19% выше, чем компании без женщин-директоров, при этом финансовые показатели растут при росте доли женщин в советах, заключил Credit Suisse по результатам собственного исследования 2014 года "The CS Gender 3000: Women in Senior Management". Согласно выводу банка, компании с женщинами в составе совета директоров менее склонны к риску.

Сбалансированный совет директоров минимизирует риски "группового мышления", повышает эффективность работы компании, отмечается в исследовании "Женщин в советах директоров". В России по итогам 2017 года динамика капитализации ТОП-100 публичных компаний с женщинами в советах директоров на 30-40% превышала средние темпы роста компаний из первой сотни, говорится в письме Олифировой и Речкаловой со ссылкой на то же самое исследование.

В письме они отмечают, что в 23 странах уже введены "мягкие" или "жесткие" квоты на представительство женщин в советах директоров в размере 30-40% или установлены цели по долям присутствия обоих полов. В результате во Франции, например, представительство женщин в советах достигло 42,1%, в Норвегии, Швеции и Италии - 36%, в Финляндии - 33% (данные EgenZendler).

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ С ПОПРАВКАМИ НА РОССИЮ

Олифирова Речкалова, по сути, предлагают правительству позаимствовать зарубежный опыт квотирования мест для женщин в советах директоров. По их мнению, нужно разработать целевые показатели и план их достижения, ввести в Кодекс корпоративного управления рекомендации о присутствии в советах директоров публичных компаний не менее одной женщины, а с 2023 года - не менее 20% от состава.

Также Олифирова и Речкалова выступают за раскрытие информации о гендерном составе в годовых отчетах компаний.

Еще одно предложение - разработать и внедрить программу подготовки женщин к работе в советах директоров, создать комитет по делам женщин и равных возможностей при правительстве РФ, а в комиссию по отбору профессиональных директоров Росимущества, которая выбирает кандидатов в органы управления компаний с госучастием, предлагает ввести представителя общественно-профессиональной организации, отстаивающей интересы женщин.

РОСИМУЩЕСТВО ПРОТИВ

Ответы из правительства пока не поступали, рассказала Олифирова. Однако, по данным источника "Интерфакса", письмо было расписано в Росимущество, и ведомство уже рассмотрело эти предложения. Его ответ, если толковать бюрократический язык, скорее отрицательный. В целом, как говорится, инициативы поддержаны, но при этом Росимущество высказалось категорически против расширения своей комиссии, следует из ответа ведомства, содержание которого изложили "Интерфаксу".

Во-первых, Росимущество констатировало, что в работе комиссии уже сейчас принимают участие девять представителей общественно-профессиональных организаций, от пяти из которых в заседаниях участвуют женщины.

Во-вторых, ведомство напомнило, что ранее готовило предложения по критериям отбора кандидатов для избрания членов советов директоров и ревизионных комиссий компаний с госучастием. Эти рекомендации были учтены при издании соответствующего приказа Минэкономразвития, который предусматривает приоритет квалификации перед гендерной принадлежностью.

БАНКУ РОССИИ ВАЖНЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

"Мы планируем направить наши предложения в Банк России после получения ответа и с учетом позиции правительства РФ", - сообщила "Интерфаксу" Олифирова.

Но в ЦБ РФ, насколько можно судить, они не найдут восторженного приема.

"Принцип диверсификации является одним из ключевых принципов формирования совета директоров, важным инструментом повышения эффективности его работы. Разнообразие мнений, взглядов и компетенций делает совет директоров способным выносить объективные и независимые суждения, избегать шаблонного и группового мышления, обеспечивать разностороннее рассмотрение ключевых вопросов деятельности компании. Избрание членов в состав совета директоров зависит не от пола, а от потенциальной эффективности работы кандидата в совете директоров как на индивидуальном, так и на групповом - командном уровне", - так в ЦБ ответили на вопросы об отношении к гендерным квотам.

Предложения совета клуба независимых директоров Сколково в случае их поступления регулятор изучит, заверили в ЦБ. Но позиция у него уже есть. "Использование гендерного квотирования состава совета директоров не представляется целесообразным в текущий момент времени", - изложил собеседник "Интерфакса" в ЦБ поход регулятора.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ - НАБОР КОМПЕТЕНЦИЙ, А НЕ ВОПРОС ГЕНДЕРА

И среди экспертов, занимающихся вопросами корпоративного управления, нет единства по поводу гендерных квот. Исполнительный директор Ассоциации профессиональных директоров АНД Людмила Высоцкая напоминает, что совет директоров - это набор компетенций для принятия стратегических решений в управлении компаниями. "В советы директоров избирают, руководствуясь той пользой, которую человек может принести компании, - говорит Высоцкая. - Кто будет приносить нужные компетенции - мужчина или женщина, мне кажется, вопрос несущественный".

Она не разделяет идею квотирования участия женщин в советах директоров, считая, что наш рынок еще к этому не готов. "Если компании необходимы какие-то компетенции, и женщин с ними найти не удалось, а мы обязаны соблюдать квоту - как это повлияет на компанию?" - ставит Высоцкая риторический вопрос.

"Подбирая директоров в компании мы ориентируемся на их профессиональные качества и навыки, которые необходимы для бизнеса, не ставя задачи порекомендовать директора с такой-то компетенцией и обязательно мужчину. Среди директоров, избранных в советы при участии Ассоциации профессиональных директоров АНД, женщины составляют не менее 30%", - говорит Высоцкая.