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Нацбанк Беларуси озабочен ростом токсичных активов в банках

26.07.2019 17:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Национальный банк Беларуси (НББ) озабочен заметным ростом необслуживаемых активов белорусских банков.

"На сегодняшний день кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков, и реализация его потенциала может привести к реализации системных рисков как банковского сектора, так и финансовой системы и экономики страны в целом", - заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Лапко на расширенном заседании правления НББ.

Текст доклада Лапко опубликован на сайте НББ.

По его словам, в настоящее время "вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания не только Национального банка, но и правительства, и главы государства".

Он сообщил, что доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, с 1 мая 2018 года увеличилась почти в 1,7 раза - с 3,5% до 5,8% на 1 июля 2019 года. Объем необслуживаемых активов за этот период вырос в 1,8 раза до Br3,2 млрд.

Лапко напомнил, что пороговый показатель доли необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску составляет не более 10% и является одним из ключевых критериев стабильности банковского сектора страны.

Замглавы НББ пояснил, что значительный рост проблемных активов рост обусловлен увеличением реструктуризированной задолженности, входящей в состав необслуживаемых активов. Ее доля в необслуживаемых активах на 1 июля 2019 года составила 89,8%.

"Значительные опасения вызывает и рост безнадежной задолженности, учитываемой на внебалансовых счетах. Ее объем на 1 июля 2019 года составил Br3,4 млрд и превышает объем необслуживаемых активов на балансе", - подчеркнул Лапко.

Он также констатировал, что основной объем проблемной задолженности сконцентрирован в госбанках. "Это связано с тем, что существенное увеличение объема необслуживаемых активов произошло за счет реструктуризации кредитной задолженности крупных заемщиков – юридических лиц государственной формы собcтвенности", - пояснил замглавы НББ.

Он также сообщил, что Национальный банк запросил у банков прогноз доли необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, до конца года. "Согласно полученным данным уровень ожиданий – в пределах 6,41–6,45% при прочих равных условиях без учета потенциальных шоков", - отметил Лапко.

Между тем, по его данным, в случае реализации стандартного шока банковский сектор сможет противостоять возможному ухудшению качества кредитного портфеля.

 
 
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Национальный банк Беларуси (НББ) озабочен заметным ростом необслуживаемых активов белорусских банков.
 
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