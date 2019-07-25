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Все цистерны, сошедшие с рельс в Витебской области, поставлены на рельсы - МЧС

26.07.2019 17:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Все  15 сошедших с рельс цистерн с пропаном поставлены  на колесные пары по состоянию на вечер пятницы, сообщили в МЧС.

"В 16:50 на колесные пары установлены все цистерны. Восстановительный поезд приступает к ремонту железнодорожного полотна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что накануне, в четверг, в 19:15 была полностью опорожнена и поставлена на колесные пары аварийная цистерна. "Ее отправка с места происшествия будет осуществлена после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн", - уточнили в МЧС.

Как сообщалось, сход с рельсов 15 цистерн со сжиженным газом (пропаном) произошел на перегоне Замосточье-Богушевская участка Орша-Витебск при следовании грузового поезда N2029 24 июля в 18:43. Всего в составе поезда находились 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов. Утечка пропана была обнаружена в одной из опрокинувшихся цистерн и, по информации МЧС, ликвидирована к 8 часам утра четверга.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов временно организовано по измененным маршрутам.

Следственным комитетом проводится проверка причин произошедшего.

Орша - крупнейший железнодорожный узел, через него, в частности, следуют поезда на Москву с западного направления.

 
Теги: Витебск
 
 
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Все  15 сошедших с рельс цистерн с пропаном поставлены  на колесные пары по состоянию на вечер пятницы, сообщили в МЧС. "В 16:50 на колесные пары установлены все...
 
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