Все цистерны, сошедшие с рельс в Витебской области, поставлены на рельсы - МЧС

Источник материала: Интерфакс

Все 15 сошедших с рельс цистерн с пропаном поставлены на колесные пары по состоянию на вечер пятницы, сообщили в МЧС.

"В 16:50 на колесные пары установлены все цистерны. Восстановительный поезд приступает к ремонту железнодорожного полотна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что накануне, в четверг, в 19:15 была полностью опорожнена и поставлена на колесные пары аварийная цистерна. "Ее отправка с места происшествия будет осуществлена после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн", - уточнили в МЧС.

Как сообщалось, сход с рельсов 15 цистерн со сжиженным газом (пропаном) произошел на перегоне Замосточье-Богушевская участка Орша-Витебск при следовании грузового поезда N2029 24 июля в 18:43. Всего в составе поезда находились 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов. Утечка пропана была обнаружена в одной из опрокинувшихся цистерн и, по информации МЧС, ликвидирована к 8 часам утра четверга.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов временно организовано по измененным маршрутам.

Следственным комитетом проводится проверка причин произошедшего.

Орша - крупнейший железнодорожный узел, через него, в частности, следуют поезда на Москву с западного направления.