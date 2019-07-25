ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннисист Кафельников поддержал оппозиционного политика

26.07.2019 19:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет». Теннисист Кафельников вступился за кандидата Соболь



Спортсмен заявил, что «отказывается верить» во вменяемую ей фальсификацию подписей, пишет crimerussia.com

Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников заявил, что придет в субботу на несогласованную акцию оппозиции в Москве, которую организуют в том числе в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. 

По словам Кафельникова, то, что у Соболь не приняли документы,  «откровенное издевательство». По его мнению, на выборы специально не пускают оппозиционных политиков. 

«Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет. Мы все понимаем: те аргументы, которые приводятся, что независимые кандидаты не собрали нужного количество подписей, чтобы выдвинуться в кандидаты, — такого не может быть», — заявил спортсмен «Открытым медиа». 

Он подчеркнул, что не верит в фальсификацию подписей, так как сам отдавал свою. «Отказываюсь в это верить», — подчеркнул Кафельников.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет». Теннисист Кафельников вступился за кандидата Соболь
 
Новости дня
Новости разные
 
Только факты: белорусская промышленность пережила худший квартал с 2016 года. Россия строит козни нашим предприятиям?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика