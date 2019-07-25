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Теннисист Кафельников поддержал оппозиционного политика
Источник материала: Партизан
«Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет». Теннисист Кафельников вступился за кандидата Соболь
Спортсмен заявил, что «отказывается верить» во вменяемую ей фальсификацию подписей, пишет
Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников заявил, что придет в субботу на несогласованную акцию оппозиции в Москве, которую организуют в том числе в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь.
По словам Кафельникова, то, что у Соболь не приняли документы, «откровенное издевательство». По его мнению, на выборы специально не пускают оппозиционных политиков.
«Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет. Мы все понимаем: те аргументы, которые приводятся, что независимые кандидаты не собрали нужного количество подписей, чтобы выдвинуться в кандидаты, — такого не может быть», — заявил спортсмен «Открытым медиа».
Он подчеркнул, что не верит в фальсификацию подписей, так как сам отдавал свою. «Отказываюсь в это верить», — подчеркнул Кафельников.
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«Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет». Теннисист Кафельников вступился за кандидата Соболь
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