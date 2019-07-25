Теннисист Кафельников поддержал оппозиционного политика





crimerussia.com Спортсмен заявил, что «отказывается верить» во вменяемую ей фальсификацию подписей, пишет





Один из самых титулованных российских теннисистов Евгений Кафельников заявил, что придет в субботу на несогласованную акцию оппозиции в Москве, которую организуют в том числе в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь.





По словам Кафельникова, то, что у Соболь не приняли документы, «откровенное издевательство». По его мнению, на выборы специально не пускают оппозиционных политиков.





«Скоро нам до такой степени закрутят гайки, что дышать невозможно будет. Мы все понимаем: те аргументы, которые приводятся, что независимые кандидаты не собрали нужного количество подписей, чтобы выдвинуться в кандидаты, — такого не может быть», — заявил спортсмен «Открытым медиа».





Он подчеркнул, что не верит в фальсификацию подписей, так как сам отдавал свою. «Отказываюсь в это верить», — подчеркнул Кафельников.



