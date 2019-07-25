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Только факты: белорусская промышленность пережила худший квартал с 2016 года. Россия строит козни нашим предприятиям?

26.07.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Статистика свидетельствует: темпы выпуска в промышленности откатились на уровень кризисного 2016 года.

Объясняем все причины этого события. За второй квартал 2019 года объем промышленного производства с поправкой на инфляцию сократился на 0,7%. Такой плохой динамики в промышленности не было с третьего квартала 2016-го, когда экономика Беларуси еще пребывала в состоянии кризиса, сообщает banki24.by

Впрочем, торможение в промышленности было хорошо заметно уже в прошлом году. Судите сами: если в январе—марте 2018-го производство увеличилось на 9,4%, то в апреле—июне — на 6,2%, в июле—сентябре — на 4,8%, в октябре—декабре — на 2,4%. В первом квартале 2019 года рост выпуска в промышленности Беларуси откатился на мизерные 0,9%. С учетом вероятных погрешностей за счет методик и качества данных не исключено, что на самом деле рост прекратился уже тогда. 


Второй квартал зашел в минус благодаря негативу в мае и июне. За май объем выпуска в промышленности упал на 3,3%, за июнь — на 0,9%. По итогам 6 месяцев общий результат промышленности увеличился на мизерные 0,1%. На этот показатель удалось выйти за счет роста в промышленности Минской области (+4,6%). В Минской области драйверами роста выступили химическая промышленность (Беларуськалий) и производители транспортных средств (завод по сборке Geely). 
Производство легковушек в Беларуси за полугодие выросло на 77,6%, калийных удобрений — на 4,4%. При этом индексы 10 из 17 видов промышленного производства на Минщине завершили первое полугодие в «красной» зоне. Таким образом, даже в этой области успех промышленников имеет локальный характер. На остальных территориях общая динамика выпуска была анемичной: слабый рост в пределах 0,3–1,5% либо вообще снижение (Витебская область и Минск). В Витебской области промышленное производство сократилось на 4,1%, в Минске — на 3,9%. Главные аутсайдеры по росту в Витебской области — нефтепереработка (минус 23,1%) и химическая промышленность (минус 16,4%). Падение в данных отраслях объясняется дефицитом качественного сырья из РФ из-за закупорки нефтепровода загрязненной нефтью. На уровне предприятий от действий российской стороны самым пострадавшим стал комплекс Нафтан+Полимир. 



К слову, в Гомельской области положение Мозырского НПЗ (на снимке) было гораздо лучшим. Прирост к 2018 году в соответствующем виде производства составил 2,4%. Этот завод испытывал дефицит сырья из РФ в меньших объемах и менее продолжительное время, чем Нафтан. Зато в Гомельской области в кризисе машиностроение — минус 16,4% к 2018-му. Судя по последней поездке президента, не все ладно на Гомсельмаше. 
Выпуск уборочных машин за полугодие упал в Беларуси на 12,2%. В Минске в трудном положении оказались две валообразующие отрасли столичной промышленности — машиностроение (минус 11,5%) и производство транспортных средств и оборудования (минус 12,5%). 

Проблемы в этих отраслях начались еще до впрыска «грязной» нефти из РФ и связаны со сжатием инвестиционного спроса на нашу продукцию в России. 


Основные предприятия названных отраслей — это МТЗ (там уволен гендиректор) и МАЗ (тяжелые финансы несколько лет подряд). За 6 месяцев 2019-го в Беларуси производство тракторов для сельского и лесного хозяйства сократилось на 11,4%, грузовых автомобилей — на 22,4%. В целом по стране завершили полугодие в минус 7 видов деятельности — легпром, нефтепереработка, фармацевтика, производство аппаратуры, машиностроение, производство прочих готовых изделий и энергетика. Рост менее 1% наблюдался в 2 отраслях — пищепроме и химической промышленности. Проблемы пищепрома связаны с запретами на поставки продукции АПК в Россию.
 
Теги: Минск
 
 
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