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В выходные будут реконструировать улицу Уманскую. Как пойдет транспорт?

26.07.2019 19:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие выходные улицу Уманскую будут реконструировать. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Столичный транспорт и связь».

Улицу Уманскую в субботу, 27-го, и в воскресенье, 28 июля, будут реконструировать. В эти дни изменятся трассы движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

Троллейбусы № 31 будут курсировать со стороны улицы Гурского по проспекту Дзержинского до остановки «Прилукская» с разворотом на пересечении проспекта Дзержинского с проспектом Жукова;

Троллейбусы № 47 поедут со стороны диспетчерской станции «Малиновка-4» по проспектам Любимова, Газеты «Правда», улице Голубева, проспектам Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны проспекта Пушкина — по улице Гурского, проспекту Дзержинского, Любимова и далее по маршруту;

Движение автобусов № 57 организуется в направлении улицы Семашко по проспекту Дзержинского, улицам Алибегова, Семашко с остановкой на изменяемом участке у станции метро «Михалово» на проспекте Дзержинского, в обратном направлении — по улице Семашко, проспекту Дзержинского (без заезда на улицу Железнодорожную);

Автобусы № 90, 166 будут следовать по улице Гурского, проспекту Дзержинского, улице Железнодорожной в обоих направлениях с остановкой «Станция метро «Михалово» на проспекте Дзержинского;

Автобусы № 32С поедут с улицы Семашко до проспекта Жукова через развязку улица Алибегова — проспект Дзержинского в обоих направлениях;

Троллейбусный маршрут № 64 отменяется. Организуются временные автобусы №964 «ДС «Малиновка-4» — ДС «Лермонтова», они будут курсировать по трассе и расписанию троллейбусов № 64.
 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшие выходные улицу Уманскую будут реконструировать. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Столичный транспорт и связь».
 
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