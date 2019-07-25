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«Шею сверну!» - методы управления сына президента Туркменистана в общении с подчиненными

26.07.2019 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После того, как сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов был назначен главой Ахалского велаята, в работе администрации произошло изменения. Об этом сообщили «Хроники Туркменистана», ссылаясь на работников администрации и местных жителей.



Административный центр Ахалского велаята располагается в городе Аннау, примерно в 8 километрах от Ашхабада. Бердымухамедов-младший прибывает на работу в автомобиле с затемненными стеклами и в сопровождении охраны, фактически копируя президентский кортеж.

Сотрудник одного из отделов велаятской администрации сообщил, что, когда Бердымухамедов заходит в здание администрации или уходит, никто из работников не имеет права покидать свое рабочее место. У дверей кабинета хякима выставлена охрана, чего при прежнем хякиме не было.

– Теперь всего лишь несколько сотрудников администрации имеют право заходить в кабинет хякима. Всех работников предупреждают, что без необходимости выходить из своих кабинетов нельзя, а если вышли, то нельзя шуметь. Также запрещено пользоваться мобильными телефонами. Главное внимание глава администрации уделяет подготовке и проведению различного рода торжеств (чаре). Его любимое выражение, которое он использует при разговорах с подчиненными – это «Шею сверну!», – рассказал мужчина.

Один из жителей Аннау рассказал, что пытался попасть на прием к хякиму, но ему дали понять, что по личным вопросам ни хяким, ни его заместители больше не принимают.

– Как руководство велаята узнает о нуждах и проблемах своего населения, если они не хотят с нами встречаться? – спрашивает мужчина.

Жители области убеждены, что сын президента долго на своем посту не задержится. Ему дают максимум полгода, а потом, предполагают люди, его переведут на другую руководящую должность.


Напомним, что 17 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара хякимом Ахалского велаята. На должности заместителя хякима Сердар проработал 6 месяцев.
 
 
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После того, как сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов был назначен главой Ахалского велаята, в работе администрации произошло изменения. Об...
 
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