В номере «СП» за 27 июля читайте!

27 июля выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе».
- О ходе уборочной кампании в ОАО «Будча».
- Магазин «Свежий хлеб» филиала ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичского хлебозавода – обладатель грамоты облисполкома.
- О чем говорили на заседании республиканской информационной группы?
- Где дешевле фрукты и овощи: в столице или в Ганцевичах? Обзор цен от Анатолия Крейдича.
- Как чаще всего называют детей в нашем районе? Об этом и не только в материале Виктории Прикоты.
- Спрашивали? Отвечаем! Компетентные ответы на вопросы об обрезке деревьев и курении.
- Очередной выпуск литературной страницы «Рунь».
- Гороскоп на неделю.
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