В номере «СП» за 27 июля читайте!

27 июля выходит свежий номер районной газеты «Савецкае Палессе».

О ходе уборочной кампании в ОАО «Будча».

Магазин «Свежий хлеб» филиала ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичского хлебозавода – обладатель грамоты облисполкома.

О чем говорили на заседании республиканской информационной группы?

Где дешевле фрукты и овощи: в столице или в Ганцевичах? Обзор цен от Анатолия Крейдича.

Как чаще всего называют детей в нашем районе? Об этом и не только в материале Виктории Прикоты.

Спрашивали? Отвечаем! Компетентные ответы на вопросы об обрезке деревьев и курении.

Очередной выпуск литературной страницы «Рунь».