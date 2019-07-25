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В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.
26.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 июля 2019 17:42 3840
В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.
Макс Барских- известный исполнитель из Украины. И вот сенсация! Он объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020, в котором запланирован визит и в наш город. Эту информацию можно прочесть из официального сообщества Барских Вконтакте.
В Солигорске концерт пройдет 1 марта 2020 года. NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 назван так по названию хита, который стал популярным на множестве мировых радиостанций. За два месяца в радиоэфире хит прозвучал около 200 тысяч раз (согласно статистике медиапортала TopHit).
Артист планирует посетить Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Польшу, Данию и множество других стран. Начнется же грандиозный тур в Вильнюсе- литовской столице. Затем украинский исполнитель посетит с концертом Беларусь, в частности и наш город Солигорск.
О времени концерта и ценах на билеты мы напишем дополнительно. После выступлений в Беларуси они пройдут в Латвии и Германии.
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июля 2019 17:42 3840 В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт...
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