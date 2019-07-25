Лукашенко заявил, что Беларусь готова развивать отношения с Латвией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил, что Минск готов серьезно развивать отношения с Ригой, но без давления политики над экономикой.

«Мы всячески будет развивать отношения с Латвией, прежде всего, торгово-экономические, ведь это база, на которой строятся политические и дипломатические отношения, если вы к этому готовы. И развивать отношения даже более серьезно на пользу наших государств», – сказал Лукашенко.

Сейчас товарооборот между Беларусью и Латвией оценивают в 600 миллионов долларов. Александр Лукашенко уверен, что у Минска и Риги есть все возможности увеличить эту цифру. Белорусский лидер сообщил, что намерен вскоре посетить «современную Ригу».

В ходе встречи Лукашенко также заявил, что Беларусь будет развивать отношения со всеми странами, но никогда не предаст своих друзей .

«Мы ни в коем случае никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией. Это наша Россия, это наши люди, которые нас очень уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России – за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо?», – сказал он.

«Но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Я вам говорю это публично и откровенно. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику», – добавил президент.