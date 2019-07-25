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12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

26.07.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В суд передано одно из крупнейших за последние годы коррупционных дел. В Гомельской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет фактически обворовывала государственные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Ущерб превысил миллион рублей. Сложная схема позволяла поставлять запчасти для техники по стоимости, превышавшей рыночную до 10 раз. Маржа от закупок таких «золотых» запчастей шла в карманы аферистов и на взятки руководителям госпредприятий.

Подробности громкого дела в материале корреспондента Александра Добрияна.

Работая главным инженером сельхозпредприятия, Максим Ропот больше года не мог понять, почему его директор раз за разом выбрасывает деньги на ветер, покупая запчасти по заоблачным ценам.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Максим Ропот, главный инженер сельхозпредприятия:
Неоднократно руководителю было об этом сказано. Он сказал, что весь вопрос решен. Дальнейшее поступление запчастей было опять же по завышенным ценам. Неоднократно об этом же говорил кладовщик, на что он ответил: «Не лезьте, я сам здесь разберусь».

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Причину расточительности директора и некоторых его коллег установили следователи. Задержаны руководители сразу трех сельскохозяйственных и одного коммунального предприятия. Под следствием заместитель директора молочно-консервного комбината.

Следователи утверждают: действовала целая преступная группа. Схему придумал и реализовал неработающий житель Рогачева. Подконтрольные ему индивидуальные предприниматели, закупив запчасти по рыночным ценам, поставляли их заказчикам, но уже в два, пять или даже в десять раз дороже. Желающих покупать подшипники и шины «задорого» глава преступного синдиката нашел среди знакомых руководителей, объяснив им, что такое сотрудничество может быть выгодно всем.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Алексей Легчилкин, следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области:
Распределение денежных средств между участниками организованной группы и дача взяток должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Ключ к реализации преступного замысла – Рогачевский молочно-консервный комбинат. Все предприятия, закупавшие запчасти (к слову, в долг), были партнерами именно этого комбината. Аграрии поставляли молоко, коммунальщики оказывали услуги. Но не за «живые» деньги, а фактически за те самые долги перед поставщиками «золотых» запчастей.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Алексей Легчилкин:
Воспользовался организатор знакомством с первым заместителем директора МКК. Путем дачи взятки в виде выполнения ремонта в бане и приобретения ему автомобиля «Нива».

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

На этом этапе в схеме появлялись фирмы, торгующие сгущенным молоком. По договоренности с «преступным синдикатом» они закупали у МКК продукцию за долговые расписки госпредприятий, а затем, реализовав товар, фактически обналичивали кассу.

Директора-коррупционеры получали на руки от 3 до 10 % от суммы сделанного заказа, индивидуальные предприниматели – до 5 %. Львиная доля преступной маржи доставалась организатору.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Александр Добриян, СТВ: 
Сверхприбыли от продажи «золотых» запчастей участники «синдиката» не стеснялись тратить. Например, эта иномарка стоимостью в 80 тысяч рублей принадлежала организатору схемы. Не менее роскошные автомобили были у всех ключевых членов преступной группы.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

На имущество 12 обвиняемых по делу наложен арест в счет погашения ущерба. Пять фигурантов содержатся под стражей. Если факты, озвученные следствием, подтвердятся в суде, руководителям госпредприятий грозят сроки до 15 лет лишения свободы.

Стоило ли оно того? У каждого из них уже было достаточно времени ответить на этот вопрос.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Иван Ткачев, бывший заместитель генерального директора ОАО «Рогачевский молочный комбинат»:
Была семья: дети, жена, мама… второй год я уже здесь. Если бы можно было что-то изменить, я бы все изменил.

Просто так никто ничего для руководителя делать не будет, и руководитель должен понять это. Они предложили помочь сделать ремонт в бане. Мне помогли его сделать. За это я подписал договора перевода долга.

Если бы у меня была возможность хоть как-то исправить это, я бы исправил. Сделал бы все для этого. Потому что тюрьма – она и есть тюрьма.

12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий

Люди в материале: Максим Ропот, Алексей Легчилкин, Александр Добриян, Иван Ткачев
 
 
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Новости Беларуси. В суд передано одно из крупнейших за последние годы коррупционных дел. В Гомельской области пресечена деятельность преступной группы, которая на...
 
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