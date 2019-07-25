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Новости экономики за 26.07.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как отреагировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли на предложение запретить секонд-хэнд в интернете? Во сколько оценили самую крупную сделку на столичном рынке недвижимости, и сколько кваса белорусы выпивают в год? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАЦБАНК НЕ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТА ИНФЛЯЦИИ
Новости Беларуси. Инфляция к концу года не превысит 5%. Чтобы поддержать финансовую стабильность в стране в первом полугодии, Национальный банк продолжал работу по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, девалютизации экономики, обеспечению безопасной работы банков, а также эффективной работы платежной системы.
В совокупности все эти результаты в области ценовой и финансовой стабильности и формируют основу устойчивого развития белорусской экономики.
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Новости Беларуси. Как отреагировали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли на предложение запретить секонд-хэнд в интернете? Во сколько...
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