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МАРТ не поддержал запрет на продажу секонд-хенда в интернете

26.07.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли не поддержало предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве уверены, что каждый сам вправе решать, что покупать. У потребителей разного уровня достатка должен быть выбор, и неэтично запрещать реализацию дешевых товаров в стране.

Претензия концерна к магазинам секонд-хенда заключалась в том, что до 70 % одежды в них является новой, при том что завозится под видом бывшей в употреблении и не облагается ввозными пошлинами.

Больше новостей экономики за 26 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли не поддержало предложение «Беллегпрома» запретить продажу товаров секонд-хенд через...
 
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