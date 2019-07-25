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Додон заявляет о необходимости добиться от России скидки на газ для Молдовы

26.07.2019 20:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительству следует всерьез заняться проблемой обеспечения поставок газа в страну на следующий год.

"Во-первых, нам нужно добиться скидки на поставки газа в Молдову до конца года. Это связано с тем, что бывшие власти необоснованно снижали тарифы, не приводили их в соответствии с ценами, по которым Молдавия получает газ от "Газпрома". Это было сделано в политических целях, чтобы не принимать непопулярные решения перед выборами. Бывшее правительство действовало по принципу "После нас - хоть потоп", - сказал Додон в эфире телеканала РТР-Молдова.

Он заявил, что готов помочь правительству в решении этой проблемы.

"Я уже говорил об этом в Москве. Эту проблему могу решить только я, в ходе встреч с президентом Владимиром Путиным. У России есть практика предоставления скидки на газ для стран Евразийского Экономического союза. Мы не являемся членами ЕАЭС, но имеем статус наблюдателя. Сможет ли Молдавия в качестве наблюдателя получить скидку в 25-30%? Надеемся, что будет такая возможность", - отметил президент.

По его мнению, второй аспект связан с тем, что договор на поставку газа в Молдову истекает 31 декабря 2018 года.

"Я уже говорил, повторю еще раз. Правительству нужно как можно скорее начать переговоры по заключению нового договора с "Газпромом". Если правительству нужна будет помощь, я также готов помочь", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что самая главная проблема в этом контексте - продолжение поставок газа в Молдову транзитом через Украину.

"Все знают, что эта проблема до сих пор не решена, нет никакой ясности. Если транзита не будет, встанет вопрос о том, как нам быть. К сожалению, газопровод Яссы-Кишинев не будет достроен до нового года. Можем ли мы осуществлять реверсные поставки? Речь идет о том же российском газе, который поступает в страны Европы не через Украину - сделать так, чтобы он пришел к нам "в обратном направлении". Здесь есть вопросы, нужно изменить работу компрессорных станций, поддерживать давление в трубопроводе и т.д. Сегодня я не могу ответить на этот вопрос", - сказал Додон.

 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительству следует всерьез заняться проблемой обеспечения поставок газа в страну на следующий год.
 
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