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Инвестиционный проект на сумму Br100 млн планируется реализовать в Новополоцке

26.07.2019 19:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Инвестиционный проект на сумму Br100 млн планируется реализовать на базе РУП "Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов". Соответствующий Указ № 280 подписал 26 июля президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается, что до 1 января 2024 года на базе имущественного комплекса РУП ”Новополоцкий завод БВК“ будет осуществлен инвестиционный проект по созданию новых производств малотоннажной химии и нефтехимии. Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между новополоцким обществом с ограниченной ответственностью "Интерсервис" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

 
 
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Инвестиционный проект на сумму Br100 млн планируется реализовать на базе РУП "Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов". Соответствующий Указ № 280...
 
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