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МИД Беларуси заявил протест правительству Литвы из-за вмешательства в коммерческую сделку

26.07.2019 19:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В пятницу, 26 июля 2019 г. в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь, которому был заявлен протест, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Основанием стало вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности». В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта", - говорится в сообщении.

Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере.

Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран.

 
 
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В пятницу, 26 июля 2019 г. в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь,...
 
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