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Экофест "Пастернак" предлагает провести бразильский уикенд всей семьей

26.07.2019 19:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В этом году солнечная Бразилия снова подарит Минску яркие краски, новые туристические маршруты и места для оригинальных фото, сообщили организаторы экофеста "Пастернак".

Экофест "Пастернак" предлагает провести бразильский уикенд всей семьей
В программе

Игровая baby-йога от швейцарского бренда инновационной техники для детей и родителей AGU. Детская йога пробуждают в ребёнке любознательность, активность, заставляет и действовать, и обучаться. Поскольку для ребенка познание мира – это игра, то йога для детей – это увлекательное путешествие в неизведанный мир, построенное в игровой форме.

Так что занимайте коврики! Расслабимся, поиграем, потренируем воображение. И все это под лучами солнца и карнавальную атмосферу.

Рекомендуемый возраст от 2,5 до 6 лет. Участие бесплатное.

Игровая зона от магазина развивающих игрушек “Toys Land”.

Здесь будут собраны не просто лучшие развивающие пособия, которыми можно будет поиграть. Здесь можно будет поговорить о раннем развитии, о правильном создании развивающей среды с экспертами команды.

Песочница с кинетическим песочком и массой интереснейших аксессуаров, бусы-конструктор, креативный стенд для игры с магнитными пособиями, мозаики и знакомство с лучшими методиками раннего развития - все это будет в игровой зоне.

Впервые на экофестивале "Пастернак" - Природная лаборатория - пространство для мастер-классов по работе с природными материалами для детей 5+ от артфлор студии "ПИЖМА" .

Флоротерапия, приучение детей к созиданию и творчеству, - все в комплексе отлично сказывается на развитии интеллекта деток.

А ещё работа с природными материалами - это дополнительная возможность отдохнуть от материализма и потребительства, показать детям другой, новый взгляд на окружающую среду и взаимодействие с ней!

12:00 - мастер класс "Создание декоративной подвески из природных материалов"

13:00 - мастер класс "Открытка "Рисует природа" (отпечатки листьев, цветов и трав на бумаге)

14:00 - мастер класс "Декор топпера природными материалами"

17:00 - мастер-класс "Закладка "Рисует природа" (отпечатки листьев, цветов и трав на бумаге)

Стоимость участия в каждом мастер-классе – 5 руб.

Гонки и эстафеты на самокатах Scoot&Ride.

Интерактивная зона от детского сада "Город солнца".

Здесь гостей ждут творческие мастер-классы по рисованию акварелью или росписи печений, большая игротека на траве, зона рисования, где каждый ребенок в любое время может изобразить на мольберте свои творческие фантазии.

Эко мастер-классы от "Игривой единорожки"

12:10 - 12:30 – мастер-класс "Отпечатки пальцев". Проявим фантазию, превращая разноцветные отпечатки пальцев малышей в забавных животных.

Рекомендуемый возраст от 1 до 2 лет. Участие бесплатное.

12:40 - 13:00 – мастер-класс "Треугольная мозаика". Будем создавать картину-фреску на холсте, заручившись красками различных цветов и арт принадлежностями.

Рекомендуемый возраст от 1 до 2 лет. Стоимость участия – 10 руб.

13:15 - 13:45 – мастер-класс "Молочные домики". Каждый сможет создать свой уникальный домик из картона.

Рекомендуемый возраст от 5 до 6 лет. Стоимость участия – 3 руб.

14:40 - 15:00 – мастер-класс "Узоры мыльных пузырей". Будем пускать разноцветные мыльные пузыри прямо на бумагу и смотреть на причудливые узоры, которые у нас получаются.

Рекомендуемый возраст от 3 до 4 лет. Участие бесплатное.

15:10 - 15:30 – мастер-класс "Рисовать можно не только кистью...". Если не нашлось кисточки - не беда, ведь на этом мастер-классе мы подскажем массу предметов, которые рисуют ни чуть не хуже.

Рекомендуемый возраст от 3 до 4 лет. Участие бесплатное.

15:45 - 16:25 – мастер-класс "Кактусный арт". Произойдёт настоящее превращение морских камешков в комнатный кактус.

Рекомендуемый возраст от 6 лет. Стоимость участия – 10 руб.

16:35 - 16:55 – мастер-класс "Живое искусство". Соберём из природных материалов различных насекомых. Вы удивитесь, насколько реалистично это может выглядеть!

Рекомендуемый возраст от 5-6 лет. Участие бесплатное.

17:05 - 17:25 - мастер-класс "Абстракционизм". Есть пара волшебных кубиков. На одном из них изображены разные линии, на другом - цвета. Подбрасывая кубики, вы выбираете, какая линия и какого цвета должна быть изображена. И так бесконечное количество раз, пока не получится шедевр абстракционизма.

Рекомендуемый возраст от 4-5 лет. Участие бесплатное.

17:05 – 17:25 – мастер-класс "Семейный тимбилдинг".

Рекомендуемый возраст от 5-6 лет. Участие бесплатное.

17:35 - 17:55 – мастер-класс "Арт-фокусы". Научим заполнять прозрачную радугу нужными радужными цветами вручную.

Рекомендуемый возраст от 6 лет. Участие бесплатное.

Подробности - на сайте проекта "Пастернак".

Дата: 10-11 августа

Место: ул. Октябрьская

Вход свободный

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В этом году солнечная Бразилия снова подарит Минску яркие краски, новые туристические маршруты и места для оригинальных фото, сообщили организаторы экофеста...
 
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