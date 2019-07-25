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Экофест "Пастернак" предлагает провести бразильский уикенд всей семьей
Источник материала: Интерфакс
В этом году солнечная Бразилия снова подарит Минску яркие краски, новые туристические маршруты и места для оригинальных фото, сообщили организаторы экофеста "Пастернак".
Игровая baby-йога от швейцарского бренда инновационной техники для детей и родителей AGU. Детская йога пробуждают в ребёнке любознательность, активность, заставляет и действовать, и обучаться. Поскольку для ребенка познание мира – это игра, то йога для детей – это увлекательное путешествие в неизведанный мир, построенное в игровой форме.
Так что занимайте коврики! Расслабимся, поиграем, потренируем воображение. И все это под лучами солнца и карнавальную атмосферу.
Рекомендуемый возраст от 2,5 до 6 лет. Участие бесплатное.
Игровая зона от магазина развивающих игрушек “Toys Land”.
Здесь будут собраны не просто лучшие развивающие пособия, которыми можно будет поиграть. Здесь можно будет поговорить о раннем развитии, о правильном создании развивающей среды с экспертами команды.
Песочница с кинетическим песочком и массой интереснейших аксессуаров, бусы-конструктор, креативный стенд для игры с магнитными пособиями, мозаики и знакомство с лучшими методиками раннего развития - все это будет в игровой зоне.
Впервые на экофестивале "Пастернак" - Природная лаборатория - пространство для мастер-классов по работе с природными материалами для детей 5+ от артфлор студии "ПИЖМА" .
Флоротерапия, приучение детей к созиданию и творчеству, - все в комплексе отлично сказывается на развитии интеллекта деток.
А ещё работа с природными материалами - это дополнительная возможность отдохнуть от материализма и потребительства, показать детям другой, новый взгляд на окружающую среду и взаимодействие с ней!
12:00 - мастер класс "Создание декоративной подвески из природных материалов"
13:00 - мастер класс "Открытка "Рисует природа" (отпечатки листьев, цветов и трав на бумаге)
14:00 - мастер класс "Декор топпера природными материалами"
17:00 - мастер-класс "Закладка "Рисует природа" (отпечатки листьев, цветов и трав на бумаге)
Стоимость участия в каждом мастер-классе – 5 руб.
Гонки и эстафеты на самокатах Scoot&Ride.
Интерактивная зона от детского сада "Город солнца".
Здесь гостей ждут творческие мастер-классы по рисованию акварелью или росписи печений, большая игротека на траве, зона рисования, где каждый ребенок в любое время может изобразить на мольберте свои творческие фантазии.
Эко мастер-классы от "Игривой единорожки"
12:10 - 12:30 – мастер-класс "Отпечатки пальцев". Проявим фантазию, превращая разноцветные отпечатки пальцев малышей в забавных животных.
Рекомендуемый возраст от 1 до 2 лет. Участие бесплатное.
12:40 - 13:00 – мастер-класс "Треугольная мозаика". Будем создавать картину-фреску на холсте, заручившись красками различных цветов и арт принадлежностями.
Рекомендуемый возраст от 1 до 2 лет. Стоимость участия – 10 руб.
13:15 - 13:45 – мастер-класс "Молочные домики". Каждый сможет создать свой уникальный домик из картона.
Рекомендуемый возраст от 5 до 6 лет. Стоимость участия – 3 руб.
14:40 - 15:00 – мастер-класс "Узоры мыльных пузырей". Будем пускать разноцветные мыльные пузыри прямо на бумагу и смотреть на причудливые узоры, которые у нас получаются.
Рекомендуемый возраст от 3 до 4 лет. Участие бесплатное.
15:10 - 15:30 – мастер-класс "Рисовать можно не только кистью...". Если не нашлось кисточки - не беда, ведь на этом мастер-классе мы подскажем массу предметов, которые рисуют ни чуть не хуже.
Рекомендуемый возраст от 3 до 4 лет. Участие бесплатное.
15:45 - 16:25 – мастер-класс "Кактусный арт". Произойдёт настоящее превращение морских камешков в комнатный кактус.
Рекомендуемый возраст от 6 лет. Стоимость участия – 10 руб.
16:35 - 16:55 – мастер-класс "Живое искусство". Соберём из природных материалов различных насекомых. Вы удивитесь, насколько реалистично это может выглядеть!
Рекомендуемый возраст от 5-6 лет. Участие бесплатное.
17:05 - 17:25 - мастер-класс "Абстракционизм". Есть пара волшебных кубиков. На одном из них изображены разные линии, на другом - цвета. Подбрасывая кубики, вы выбираете, какая линия и какого цвета должна быть изображена. И так бесконечное количество раз, пока не получится шедевр абстракционизма.
Рекомендуемый возраст от 4-5 лет. Участие бесплатное.
17:05 – 17:25 – мастер-класс "Семейный тимбилдинг".
Рекомендуемый возраст от 5-6 лет. Участие бесплатное.
17:35 - 17:55 – мастер-класс "Арт-фокусы". Научим заполнять прозрачную радугу нужными радужными цветами вручную.
Рекомендуемый возраст от 6 лет. Участие бесплатное.
Подробности - на сайте проекта
Дата: 10-11 августа
Место: ул. Октябрьская
Вход свободный
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В этом году солнечная Бразилия снова подарит Минску яркие краски, новые туристические маршруты и места для оригинальных фото, сообщили организаторы экофеста...
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