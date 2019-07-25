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Румас обеспокоен увольнениями и высокой смертностью в Солигорском районе

26.07.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Солигорский район на общем фоне выглядит вполне благополучно. Однако и там имеется ряд проблем. Их решение возможно при создании условий для развития частного бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Солигорского райисполкома, сообщает пресс-служба правительства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александр Лукашенко поручил Совмину обеспечить ускоренное развитие 11 городов с численностью населения более 80 тыс. человек. Солигорск — один из них.

«Мы практически подошли к финишу пятилетки. От того, как сработает каждый город, район, зависят результаты страны. Особое внимание правительство уделяет работе наших валообразующих регионов, и Солигорский — один из крупных индустриальных районов. На его долю приходится 31% промышленной продукции области и 3,9% всей промышленной продукции страны», — отметил Сергей Румас. Для сравнения: на Брестскую область приходится 10,4% промышленной продукции страны, Гродненскую — 10,2%, Могилевскую — 8,6%.

В целом по сравнению с другими территориями район выглядит вполне благополучно: средняя заработная плата в 1,5 раза выше, чем в области и республике, реальная заработная плата увеличилась на 11,7%. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за январь-май увеличилась на 29%. Бюджет бездотационный, результаты неплохие, констатировал премьер-министр.


При этом руководитель правительства обратил внимание, что такая ситуация сложилась во многом благодаря флагману — «Беларуськалию». «И здесь есть риск: за спиною таких крупных предприятий менее заметны проблемы небольших производств. Правительство сталкивалось с такой ситуацией в Мозырском, Оршанском, Борисовском районах, в Новополоцке. Люди оценивают нашу работу не по показателям, а по своей заработной плате, стабильной работе своего предприятия, возможности строительства жилья, получения необходимых услуг», — подчеркнул он.

Под пристальным вниманием и районной, и областной ветвей власти должна находиться работа малых и средних предприятий. В Солигорском районе сокращается количество организаций малого и среднего бизнеса. «Создать условия для их роста и укрупнения, возникновения новых частных предприятий — первая целевая задача для райисполкома. Декрет № 7 по предпринимательству должен стать основным документом для реализации на местах», — подчеркнул Сергей Румас.

Основной источник развития — инвестиции. Однако за 2019−2020 годы район прогнозирует их снижение на 21,7% по сравнению с 2018 годом. Инвестиционных проектов, которые позволят обеспечить ускоренное развитие района в 2020 году, тоже нет. «Генерация новых проектов должна идти постоянно, а район — стать хорошей площадкой для инвесторов. Это вторая целевая задача. Область не должна оставаться в стороне. Помощь в продвижении проектов, поиске инвесторов, создании условий — за облисполкомом», — сказал премьер-министр.


Особое внимание руководитель правительства обратил на заработную плату. Пока прогнозы практически по всем ключевым предприятиям показывают отставание производительности труда как по добавленной стоимости, так и по выручке.

Солигорский район находится в зоне риска по напряженности ситуации на рынке труда. Количество уволенных превышает число принятых.

Смертность в районе превышает рождаемость. «Это очень важный вопрос. Облисполком, привлекайте Минздрав, не оставайтесь в стороне от проблемы. Должны быть выработаны меры, которые в корне переломят ситуацию», — поручил Сергей Румас.

«Все эти направления должны найти отражение в программных документах на следующую пятилетку. Для решения задачи по выходу на ВВП в объеме 100 млрд долларов каждый регион (город, район, область) должен прирасти не менее чем в 1,5 раза за пятилетку», — резюмировал премьер-министр.
 
 
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Солигорский район на общем фоне выглядит вполне благополучно. Однако и там имеется ряд проблем. Их решение возможно при создании условий для развития частного...
 
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