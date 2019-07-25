Почему Лукашенко за два года не доехал до Риги?

25-26 июля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Беларусь с рабочим визитом. Владимир Макей, Сергей Румас, Александр Лукашенко – латвийский министр встретился со всем руководством страны.

О чем же говорили?

«Идет борьба за экспорт»

Лукашенко указал, что белорусско-латвийский товарооборот в 600 млн долларов явно недостаточный с учетом возможностей.

"Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты. И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем, - подчеркнул белорусский руководитель. - Вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом - Беларусью. Я это понимаю и очень ценю".





Международный обозреватель Андрей Федоров говорит, что во главу угла двусторонних отношений поставлена экономика:









- Во время визита решались экономические вопросы. Мы знаем, идет конкурентная борьба за белорусский экспорт, за калийные удобрения, за нефтепродукты: побеждает то Литва, то Латвия, Россия пытается вклиниться в борьбу. В Солигорске скоро заработают два новых комбината, соответственно, экспорт должен увеличиться. Идет борьба за экспорт, прежде всего, - говорит эксперт.

«Литва не примирится со строительством БелАЭС»

Означает ли этот визит, что Латвия пытается перехватить экспортную инициативу у Литвы, пользуясь сложностями в белорусско-литовских отношениях? А официальный Минск не очень –то и сопротивляется и намекает на готовность к более тесным экономическим отношениям. «Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане» - камень явно в огород Литвы.





- Возможно, Латвия и хочет перехватить инициативу; в худшем случае – ничего не отдать, в худшем случае – забрать побольше.





Следует ли толковать намек Лукашенко как знак ухудшения белорусско-литовских отношений?





- Не берусь судить, только недавно избран новый президент, и как он поведет себя в реальности – говорить сложно. Но не думаю, что расстановка сил радикально изменится: вряд ли Литва примирится со строительством АЭС в Островце. Это противоречие останется, а насколько сильно оно повлияет на остальную политику – пока судить сложно. Новый президент, и действий, свидетельствующих об изменениях прежней политики, я не видел.

«Москва сыграет свою роль»

Диковато выглядят признания в любви к России, которые Лукашенко озвучил на встрече с министром… Латвии:

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией".









"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг Президента Беларуси в многонациональной России - за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Я вам говорю это публично и откровенно. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику", - заявил Лукашенко. И продолжил: "Хочу, чтобы вы не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю". Он подчеркнул, что в этом суть независимости Беларуси. "За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я Президент, это точно".





Почему Лукашенко воспылал любовью к России?

- Лукашенко в очередной раз пытается продемонстрировать лояльность Москве. Но я сильно сомневаюсь, что прогиб засчитан: Москва собирается играть свою роль, невзирая на любовную риторику, - подчеркнул Андрей Федоров.





Почему же Лукашенко не доехал до Риги?

Лукашенко два года не посещает Латвию с официальным визитом, несмотря на настойчивые приглашения Риги. Почему?

Еще в 2017 году посол Латвии в Беларуси Мартин Виртис заявил, что Александр Лукашенко дважды получил приглашение посетить Латвию. В прошлом году в феврале госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович сообщил журналистам, что Лукашенко пригласили в Ригу, где в июне пройдет совещание по ядерной безопасности.

Планировавшийся на май визит Лукашенко в Ригу отменен, среди прочего, из-за выборов в Латвии в мае и июне.









О подготовке визита Лукашенко в Латвию 19 июля 2018 года заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.





- Не вижу серьезных противоречий, как в отношениях с Литвой или Польшей. Дело в том, что по протоколу в случае визита в Латвию Лукашенко обязан встретиться со спикером парламента. Между тем, по моим сведениям, спикер Инара Мурниеце принимала участие в ежегодных шествиях сторонников легионеров «Ваффен СС»

(во время Второй мировой войны в различных немецких формированиях служило 115 тысяч латышей, из них вместе в обеих дивизиях «Ваффен-СС»- 52 тысячи. – БП). Думаю, из-за политических соображений первого лица Беларуси, и его личные взгляды препятствуют его встрече со спикером – а это обязательная часть протокола, ее не избежать.





Иных противоречий, кроме этой, не съездить в Ригу, когда так настойчиво приглашают, просто нет: уже было три приглашения, возможно, Ринкевичс привез и четвертое, - подчеркнул Андрей Федоров.







