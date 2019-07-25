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Проезд по МКАД для грузовиков может стать платным
Источник материала: Партизан
Министр транспорта: Обсуждаем идею сделать МКАД платной для тяжелой техники.
Проезд по МКАД для грузовиков может стать платным. Об этом в
Фото: BelToll.
«Еще одна важная задача для Минска — убрать с первой кольцевой и столичных улиц большегрузный транспорт. Фур и грузовиков здесь быть не должно. Для этого необходимы перехватывающие логистические центры, где машины могут перегружаться. Сейчас обсуждаем идею сделать первую кольцевую платной для тяжелой техники», — рассказал он.
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Министр транспорта: Обсуждаем идею сделать МКАД платной для тяжелой техники.
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