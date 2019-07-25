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Чем запомнится «Зубрёнок» гостям из Польши и Японии, и какие обновления ждут центр накануне 50-летия? Репортаж СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опыт работы детского центра «Зубренок» планируют использовать и в других белорусских здравницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня это современный комплекс, в котором созданы не только все условия для отдыха и оздоровления. Здесь с использованием авторских методик проводят игровые тренинги по развитию лидерских качеств и творческих способностей. За минувшие 50 лет в лагере побывали мальчишки и девчонки из нескольких десятков стран: Литвы, Польши, Китая, Японии, Индии, Сирии. Впервые в этом сезоне здесь ждут детей из Египта и Вьетнама.
Эти кадры с открытия «Зубренка» сняты ровно 50 лет назад. Тогда пионерлагерь создавался по образцу знаменитых «Артека» и «Орленка» и был таким же притягательным для всех белорусских – да и не только – пионеров. Путевку могли заслужить исключительно отличники и активисты.
Здесь уже не встают под звуки горна, а на смену зарницам пришли современные развлечения. Одно неизменно – отдыхать тут все так же престижно.
– Мечта каждого ребенка, который должен тут побывать. Тут очень весело, круто. Ну и коллектив…
«Зубренок» – это отдых оффлайн. Мобильные телефоны ребята сдают и видят их всего дважды в сутки. Но активностей в реале так много, что на все не хватает времени.
Я научилась плавать. Особенно классно было плавать в глубине.
На 76 гектарах 58 зданий – целый город, скорее республика со своим укладом жизни. Здесь и парк развлечений с гироскутерами и катером, и лазерный тир, и пиццерия, и стадион.
Научиться доить корову и сбивать масло или заготавливать дрова – чем не квест для юных городских жителей?
Тяжело пилить, когда уже глубже. А запил, в принципе, легко идет.
Эта 3D-модель – будущее центра. Построить планируют новый игровой комплекс. Кстати, «Зубренок» постоянно расширяется. Коттеджный лагерь ввели в строй недавно, строили за собственные заработанные средства.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
А в этом комплексе вот-вот запустят лаборатории по 3D-моделированию, робототехнике, экологии, физике и химии. Профильные смены – фишка «Зубренка».
Яна Шипко, корреспондент:
Традиционно гостят в «Зубренке» и зарубежные группы. Ребята из Фукусимы проведут здесь почти все каникулы – в Японии они всего-то месяц.
Здесь так много деревьев, цветов! В Японии такого нету. Программа очень интересная, нам понравились дискотеки. А еще различные терапии, процедуры, массажи нам очень понравились.
Полякам же отдых здесь заменяет летнюю языковую школу – у себя на родине ребята изучают белорусский язык.
Падумала, што гэта, можа, адзін шанс у маім жыцці, каб паехаць у такі лагер у Беларусь. Паехала. Мне да гэтага часу вельмі падабаецца. Гэта вельмі вялікі аб’ект.
Полторы тысячи «зубрят» всего находятся сейчас на отдыхе. Из недостатков они подмечают только один: смена слишком короткая и прощаться будет грустно. Зато эта – юбилейная – выдастся особо насыщенной.
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Чем запомнится «Зубрёнок» гостям из Польши и Японии, и какие обновления ждут центр накануне 50-летия? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Опыт работы детского центра «Зубренок» планируют использовать и в других белорусских здравницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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