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Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Много музыки и еды. Столица готовится к одному из самых ярких фестивалей лета. 10 августа в Лошицком парке A-Fest соберет десятки тысяч минчан уже в четвертый раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вход будет бесплатным, а программа насыщенной.
Юлия Стриго, корреспондент:
Заходим на кухню к шеф-повару Александру Скаржинскому. В гастропабе на территории Верхнего города он экспериментирует с так называемыми хадунами.
Внешне блюдо выглядит как хот-дог, в приготовлении простое, но есть свои вкусовые секреты. Сет подают к столу с картофелем фри и фирменным соусом.
Александр Скаржинский, шеф-повар гастропаба:
Среди предлагаемых блюд во время Retr-A-Fest также культовая златка. Теперь в ее составе куриное филе с соусом карри и еще больше овощей. Стоит попробовать минчанам и японские мотивы. Например, привычные макароны по-флотски теперь обжарят в соусе яки.
Для гурманов шеф-повара приготовят виноградные улитки в сливочно-пряном соусе. Необычные сеты подают по обычным ценам. Стоимость варьируется от 5 до 16 рублей.
В 2019 году фестиваль приурочен к 155-летию «Аливарии». В честь юбилея организаторы решили вспомнить культовые вещи. Поэтому этот трехдневный гастрономический Retr-A-Fest – попытка вернуть интерес к настоящему белорусскому стритфуду. Сам фестиваль также пройдет в единой тематике.
Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:
На главной сцене А-Fest выступят музыканты из Беларуси, Украины и Франции. Ностальгию создаст группа «Бумбокс», поддержат настроение Nizkiz и Полина.
*На правах рекламы
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Новости Беларуси. Много музыки и еды. Столица готовится к одному из самых ярких фестивалей лета. 10 августа в Лошицком парке A-Fest соберет десятки тысяч минчан уже в...
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