ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

26.07.2019 20:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Много музыки и еды. Столица готовится к одному из самых ярких фестивалей лета. 10 августа в Лошицком парке A-Fest соберет десятки тысяч минчан уже в четвертый раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вход будет бесплатным, а программа насыщенной.

Как идет подготовка к фестивалю, и чем удивят в этом году, узнала Юлия Стриго.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Юлия Стриго, корреспондент:
Эти выходные можно поистине считать гастрономическими. Накануне A-Festа минчанам предлагают посетить трехдневный фестиваль еды. Необычные сеты со златками, чебуреками и слоеными пирожками можно будет попробовать в 12 кафе и ресторанах столицы. Мы решили заглянуть в одно из заведений и понаблюдать за кулинарным процессом.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Заходим на кухню к шеф-повару Александру Скаржинскому. В гастропабе на территории Верхнего города он экспериментирует с так называемыми хадунами.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Внешне блюдо выглядит как хот-дог, в приготовлении простое, но есть свои вкусовые секреты. Сет подают к столу с картофелем фри и фирменным соусом.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Александр Скаржинский, шеф-повар гастропаба:
Особенность нашей интерпретации хот-дога – будет колбаска из индейки, которую мы будем делать самостоятельно, и соус барбекю. Надеемся, что нашим посетителям понравится.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Среди предлагаемых блюд во время Retr-A-Fest также культовая златка. Теперь в ее составе куриное филе с соусом карри и еще больше овощей. Стоит попробовать минчанам и японские мотивы. Например, привычные макароны по-флотски теперь обжарят в соусе яки.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Для гурманов шеф-повара приготовят виноградные улитки в сливочно-пряном соусе. Необычные сеты подают по обычным ценам. Стоимость варьируется от 5 до 16 рублей.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

В 2019 году фестиваль приурочен к 155-летию «Аливарии». В честь юбилея организаторы решили вспомнить культовые вещи. Поэтому этот трехдневный гастрономический Retr-A-Fest – попытка вернуть интерес к настоящему белорусскому стритфуду. Сам фестиваль также пройдет в единой тематике.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Алла Летяго, руководитель департамента корпоративных отношений пивоваренной компании «Аливария»:
Мы рекомендуем одеваться модно на фест 10 августа в Лошицкий парк. В моде сейчас олдскул, если можно сказать – вещи из родительского гардероба, что-то свободное и раскрепощенное, как и сама атмосфера фестиваля.

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

На главной сцене А-Fest выступят музыканты из Беларуси, Украины и Франции. Ностальгию создаст группа «Бумбокс», поддержат настроение Nizkiz и Полина.

*На правах рекламы

Культовая кухня, выступление групп «Бумбокс» и Nizkiz. Чем в этом году удивит A-Fest?

Люди в материале: Юлия Стриго, Александр Скаржинский, Алла Летяго
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Много музыки и еды. Столица готовится к одному из самых ярких фестивалей лета. 10 августа в Лошицком парке A-Fest соберет десятки тысяч минчан уже в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика