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В Палате представителей США не намерены отказываться от плана подвергнуть Трампа импичменту
Источник материала: Интерфакс
Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что не хотела бы отходить от планов в том, что касается возможности процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа до выборов 2020 года.
"Я не собираюсь выжидать, - сказала Пелоси журналистам в пятницу. - Мы продолжим, когда у нас будет то, что нам нужно (результаты расследования - ИФ) - ни днем ранее".
Пелоси подтвердила свою позицию после того, как бывший спецпрокурор Роберт Мюллер дал показания в Конгрессе на слушаниях, которые Трамп назвал катастрофой для демократов.
Она заявила, что направит все силы на отстранение нынешнего президента США от власти, если появятся какие-либо доказательства правонарушений, поскольку без наличия обоснованного судебного дела процедура импичмента невозможна.
На прошлой неделе около сотни демократов заявили о поддержке усилий по инициированию процедуры импичмента в отношении Трампа.
Некоторые демократы заявляют, что времени для того, чтобы начать процедуру импичмента, не хватает, учитывая, что избирательная кампания 2020 года начнется через несколько месяцев.
Бывший спецпрокурор Мюллер в семичасовых показаниях перед Конгрессом США ранее на этой неделе не оправдал Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.
Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось - спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях отвечал односложно.
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Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что не хотела бы отходить от планов в том, что касается возможности процедуры импичмента в отношении...
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