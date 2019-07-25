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Страны ЕАЭС готовятся подписать соглашение о подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации

26.07.2019 21:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проект соглашения государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации, одобренный в конце июня Евразийским экономическим советом, проходит внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с прохождением процедуры согласования документа, российский Минфин подготовил проект распоряжения правительства о подписании соглашения.

Евразийский экономический совет просил государства-члены ЕАЭС сообщить о выполнении процедур до 1 октября.

Проведение очередного заседания Евразийского межправительственного совета запланировано на 9 августа в киргизском городе Чолпон-Ата.

Проект соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации направлено на гармонизацию валютного законодательства государств-членов ЕАЭС с учетом углубления экономической интеграции и развития сотрудничества в валютной сфере между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Российской Федерацией.

Он устанавливает единые требования по проведению операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке, по осуществлению резидентами государств-членов ЕАЭС валютных операций, в том числе по порядку осуществления платежей и переводов, а также по репатриации денежных средств резидентами государств-членов ЕАЭС.

При этом предусматривается сохранить национальный суверенитет в отношении репатриации резидентами государств-членов ЕАЭС денежных средств, подлежащих обязательному перечислению на их банковские счета.

Документом определены подходы к открытию счетов резидентов третьих стран в банках, расположенных на территории государств-членов ЕАЭС, а также счетов резидентов государств-членов ЕАЭС в банках, расположенных в третьих странах.

Проектом соглашения также предусмотрено неприменение резидентами государств-членов ЕАЭС ограничений на осуществление ими отдельных валютных операций. Кроме того, определено обязательство государств-членов ЕАЭС не применять требование о получении разрешений (индивидуальных разрешений) в отношении валютных операций между резидентами государств-членов ЕАЭС, а также в отношении открытия и ведения ими счетов в уполномоченных организациях.

В целях гармонизации норм об ответственности за нарушения валютного законодательства в соглашении предполагается определить виды нарушений, за которые государства-члены ЕАЭС обеспечивают применение административной и уголовной ответственности. При этом государства-члены ЕАЭС собираются принять на себя обязательство до 1 января 2024 года принимать меры, направленные на гармонизацию составов правонарушений и требований в отношении видов и размеров санкций за нарушения валютного законодательства.

В проекте соглашения для Беларуси предусмотрен отложенный до 1 января 2021 года срок вступления в силу обязанности не применять валютные ограничения, перечисленные в проекте соглашения.

Как отмечается в подготовленной Минфином РФ пояснительной записке к проекту соглашения, он содержит нормы, устанавливающие иные правила, чем предусмотренные валютным законодательством Российской Федерации.

Поэтому в соответствии с законом "О международных договорах Российской Федерации" соглашение после его подписания подлежит ратификации с соответствующей оговоркой.

В частности, проект соглашения устанавливает обязанность для государств - участников соглашения не применять ограничения на осуществление переводов денежных средств, осуществляемых физическими лицами в пределах таможенной территории ЕАЭС, тогда как законом "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено полномочие Банка России устанавливать ограничения на сумму переводов в иностранной валюте, осуществляемых физическими лицами - резидентами из РФ и получения ими таких переводов в РФ без открытия банковских счетов.

Также соглашением предполагается предоставить резидентам государств-членов право осуществлять расчеты по валютным операциям без использования банковских счетов в уполномоченных организациях в случае осуществления платежей и переводов денежных средств между физлицами в национальных валютах государств-членов в пределах таможенной территории ЕАЭС. Российским законом предусмотрены только отдельные разрешенные случаи расчетов в иностранной валюте, осуществляемых физическими лицами-резидентами.

Кроме того, в соответствии проектом соглашения резиденты одного государства-члена смогут без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной валюте и в национальной валюте в уполномоченных организациях другого государства-члена. Это противоречит российскому законодательству, которое отдельным категориям лиц запрещает открывать счета в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

 
 
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Проект соглашения государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер...
 
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