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Правила поступления в белорусские вузы изменились

26.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские вузы и колледжи завершают прием абитуриентов. Почти везде вступительные испытания уже прошли. В этом году правила поступления в высшие учебные заведения изменили, в чем отличия, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В Минский автомеханический колледж документы на востребованные специальности – например, автомобилестроение – спешат подать не только парни. «Штурмуют» колледж и девушки. Светлана Колесникович и Надежда Ивашкевич приехали поступать из разных концов страны. Но шутят, что их объединяет страсть к автомобилям. Необычный выбор профессии девушки объясняют просто.

«С детства ездила к бабушке в деревню, мне нравилось наблюдать за грузовиками и комбайнами. Так появился интерес к автомобилестроению», – сказала Светлана Колесникович.

«Автомобилестроение – одна из технических профессий, которая востребована на рынке труда. В будущем, думаю, у меня не возникнет трудностей в поисках работы», – отметила Надежда Ивашкевич. 

Директор колледжа Валерий Кириленко заверяет: проблем с трудоустройством точно не будет. В этом году выпустили 500 специалистов – первые рабочие места получили все. Даже те, кто учился на коммерческой основе.

«Для ребят бюджетной формы обучения существует госзаказ от предприятий, от основных наших потребителей – это автомобильные, тракторные гиганты. Многие из ребят, которые учились за собственные средства, готовы после колледжа открыть свои предприятия», – отметил Валерий Кириленко. 

К слову, популярность среднего специального образования в Беларуси растет. Учиться по времени меньше, а возможности карьерного роста не хуже, чем у выпускников высших учебных заведений. И поступить проще – во многие колледжи не нужно сдавать централизованное тестирование, достаточно высоких баллов в школьном аттестате.

«Плановые цифры по высшему образованию составляют чуть более 54 тысяч человек, это и бюджетная, и платная форма обучения. Среднее специальное образование – около 40 тысяч 400 человек. И не будем забывать о профтехобразовании – это почти 30 тысяч человек. Таким образом, если сложить профтехобразование и среднее специальное, то суммарно получится больше, чем на уровне высшего образования», – отметил начальник Главного управления профобразования Минобразования Республики Беларусь Сергей Касперович.

В системе высшего образования – тоже перемены. Прибавились новые специальности: антикризисное управление предприятием, бизнес-администрирование. Но в рейтинге самых популярных по-прежнему юристы и экономисты. В главном вузе страны – Белорусском госуниверситете – высокий конкурс и на физическом факультете.

«У нас на 30% увеличилось количество заявок абитуриентов по сравнению с 2018 годом. Чаще всего абитуриенты выбирают IT-специальность – компьютерная физика. Набор на эту специальность в этом году был увеличен», – сообщила заместитель декана физического факультета Белорусского государственного университета Людмила Ляшенко.

Бюджетных мест для студентов в целом стало больше. Но методику подсчета баллов при поступлении в вузы ужесточили. Результаты тестов теперь сопоставляют со школьными успехами: и учитывают при поступлении обе оценки по дисциплинам. Чтобы тем, кто хорошо учился в школе, было проще обрести профессию мечты.

В Беларуси также будут готовить ветеринарных врачей для Узбекистана, межвузовский факультет создан в Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Партнером стал профильный Самаркандский институт.



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Белорусские вузы и колледжи завершают прием абитуриентов. Почти везде вступительные испытания уже прошли.
 
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