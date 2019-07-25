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На станции метро «Площадь Ленина» на время закрывают один из вестибюлей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Речь идет о выходе в сторону проспекта Независимости. Там будут проводить работы по присоединению 3-й ветки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вестибюль закроют 27 июля, а откроют 10 августа. Выходить пока что придется в сторону ЖД-вокзала. По такому же принципу реконструкцию проведут и на красной ветке.
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Новости Беларуси. Речь идет о выходе в сторону проспекта Независимости. Там будут проводить работы по присоединению 3-й ветки, сообщили в программе «Столичные...
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