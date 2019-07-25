ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

26.07.2019 21:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 20 моделей уникальных автовеликанов выстроили в ряд у Дворца республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

Минский завод колесных тягачей представил свои знаменитые машины. В экспозицию вошли как уже известные модели, так и новинки производства. Тягачи, прицепы, автобусы и военная техника – все в открытом доступе.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

Можно было познакомиться с характеристиками каждой машины, сфотографироваться и даже забраться внутрь. Познавательный променад сопровождал народный ансамбль. Сюрпризом для гостей стало и шоу в костюмах средневековья от исторического клуба завода.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

А уже 27 июля предприятие распахнет свои двери для посетителей. С 10:00 до 14:00 можно будет увидеть кузницу уникальных машин. Вечером праздник переместится на площадку перед проходной завода. Заводчан поздравят звезды белорусской эстрады.

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

Выставка уникальной техники Минского завода колёсных тягачей открылась на Октябрьской площади

Люди в материале: нет
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Около 20 моделей уникальных автовеликанов выстроили в ряд у Дворца республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минский...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовые ветровки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика