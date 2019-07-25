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В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жизнь на ступеньку выше. В Червенском центре коррекционного обучения стартовал новый гуманитарный проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его главная цель – создать развивающееся безбарьерное пространство для детей с особенностями развития. Ко Дню знаний здесь закупили специальное оборудование: вертикализатор для детей с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, развивающие игры и швейную машину.
Светлана Буцевицкая, директор Червенского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Приобрести оборудование центру помогла международная благотворительная организация. Впрочем, сделать свой посильный вклад в общее дело может каждый. Благодаря проекту привычные учебные классы стали более яркими и комфортными для пятнадцати особых детей.
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В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития
Новости Беларуси. Жизнь на ступеньку выше. В Червенском центре коррекционного обучения стартовал новый гуманитарный проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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