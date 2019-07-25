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В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития

26.07.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жизнь на ступеньку выше. В Червенском центре коррекционного обучения стартовал новый гуманитарный проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития

Его главная цель – создать развивающееся безбарьерное пространство для детей с особенностями развития. Ко Дню знаний здесь закупили специальное оборудование: вертикализатор для детей с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, развивающие игры и швейную машину.

В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития

В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития

Светлана Буцевицкая, директор Червенского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Мы работаем под девизом «Каждый ребенок – это солнце». Наша задача – помочь ему светить. Все эти пособия и швейная машина направлены на развитие зрительно-двигательной координации, развитие восприятия, памяти и мышления.

В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития

Приобрести оборудование центру помогла международная благотворительная организация. Впрочем, сделать свой посильный вклад в общее дело может каждый. Благодаря проекту привычные учебные классы стали более яркими и комфортными для пятнадцати особых детей.

В Червенском районе стартовал проект по развитию безбарьерного пространства для детей с особенностями развития

Люди в материале: Светлана Буцевицкая
 
 
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Новости Беларуси. Жизнь на ступеньку выше. В Червенском центре коррекционного обучения стартовал новый гуманитарный проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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