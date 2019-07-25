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Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги

26.07.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав более 43 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги

ЦИК Украины обработал 100 % бюллетеней. На втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь», третье место у партий Юлии Тимошенко, четвертое у экс-президента Петра Порошенко. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука.

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги

Остальные политические силы не преодолели проходной барьер в 5 %.

Люди в материале: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук
 
 
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Новости Украины. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав более 43 % голосов, сообщили в программе...
 
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