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“Хотелось бы заработать больше, да дожди не дают развернуться”. Как идет уборочная в ОАО “Горецкое”

26.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Земледельцы ОАО “Горецкое” сегодня задают тон на жатве не только по темпам уборки зерновых и зернобобовых культур, но и по выполнению основной хлеборобской заповеди — госзаказа. По словам главного агронома Виталия Камоцкого, к 26 июля, сжато 24% зернового клина (806 га) и реализовано государству 1435 т продовольственной пшеницы — 75% к плану.

 

“Хотелось бы заработать больше, да дожди не дают развернуться”. Как идет уборочная в ОАО “Горецкое”
Г. Липинский, Г. Карпицкий, В. Разумовский, А. Волков, В. Новиков, главный агроном В. Камоцкий, Алексей и Александр Тарасенко.

 

Ежедневно поля бороздят 10 комбайнов. Качество уборки всегда на высоте у прирожденных хлеборобов Василия Разумовского, Николая Чистякова, Александра Волкова и Александра Тарасенко. Александр Волков более 10 лет за штурвалом комбайна.

“У нас все пшеничные поля хорошие. Самый лучший день тот, когда больше всего намолачиваешь зерна. В рекордный получилось 105 т. А вот вчера из-за дождей всего 58 т. За жатву 2 года назад получил 18 млн. рублей”, — признается комбайнер.

 

“В этом году такой отличный урожай, хотелось бы заработать больше, да дожди не дают развернуться”

 

“Хотелось бы заработать больше, да дожди не дают развернуться”. Как идет уборочная в ОАО “Горецкое”

 

«В день комбайнеры с хорошим, а не удовлетворительным качеством уборки и выполнением нормы намолота зарабатывают от 100-120 руб­лей», — подчеркнул главный агроном.

 

“Хотелось бы заработать больше, да дожди не дают развернуться”. Как идет уборочная в ОАО “Горецкое”

 

На отвозке зерна от комбайнов в хозяйстве задействованы 5 своих МАЗов и 4 с лесхоза, ДЭУ-75, автопарка № 17. Отличный старт взял молодой водитель Николай Игнатов, стараются не отставать Роман Рябков, Василий Шилько. Дорабатывают зерно до необходимых кондиций на двух зерносушилках на газу, снижая влажность с 26 до 15%, а для семенных участков и до 13%. Больше всех переработало зерна звено операторов под руководством Юрия Кунтикова в Ректе.

 

“Хотелось бы заработать больше, да дожди не дают развернуться”. Как идет уборочная в ОАО “Горецкое”

 

Перед хозяйствами страны поставлена непростая задача — убирать каждый день при благоприятных условиях не менее 5% зернового клина. Комбайнеры ОАО «Горецкое» делают все от них зависящее, чтобы завершить уборку за две недели.

Подробнее читайте в газете “Горецкий вестник” за 27 июля.

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Земледельцы ОАО “Горецкое” сегодня задают тон на жатве не только по темпам уборки зерновых и зернобобовых культур, но и по выполнению основной хлеборобской...
 
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