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Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

26.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Символ любви к своему городу, установленный недавно, одел красно-бело-зеленый наряд. Эти насыщенные цвета с прозрачной резкой букв  и сердца сделали знак ярким , заметным, привлекательным.

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Новый арт-объект стал воплощением идеи по улучшению городского пространства и архитектурного облика нашего города.

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Этот знак появился благодаря спонсорам, которые сделали хороший подарок городу и жителям в Год малой родины.

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Теперь эта композиция — наша достопримечательность. Несмотря на то, что тематика архитектурной формы нашего городского арт-объекта не нова, именно такое воплощение любви к своему городу самое говорящее и понятное всем. Это место должно стать популярной фотозоной.

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Символ любви к своему городу, установленный недавно, одел красно-бело-зеленый наряд. Эти насыщенные цвета с прозрачной резкой букв  и сердца сделали знак ярким ,...
 
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