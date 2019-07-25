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Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото
26.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Символ любви к своему городу, установленный недавно, одел красно-бело-зеленый наряд. Эти насыщенные цвета с прозрачной резкой букв и сердца сделали знак ярким , заметным, привлекательным.
Новый арт-объект стал воплощением идеи по улучшению городского пространства и архитектурного облика нашего города.
Этот знак появился благодаря спонсорам, которые сделали хороший подарок городу и жителям в Год малой родины.
Теперь эта композиция — наша достопримечательность. Несмотря на то, что тематика архитектурной формы нашего городского арт-объекта не нова, именно такое воплощение любви к своему городу самое говорящее и понятное всем. Это место должно стать популярной фотозоной.
Галина Кожевникова
Фото Михаила Левцова
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Символ любви к своему городу, установленный недавно, одел красно-бело-зеленый наряд. Эти насыщенные цвета с прозрачной резкой букв и сердца сделали знак ярким ,...
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