Арт-объект возле лестницы-вышиванки покрасили – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Символ любви к своему городу, установленный недавно, одел красно-бело-зеленый наряд. Эти насыщенные цвета с прозрачной резкой букв и сердца сделали знак ярким , заметным, привлекательным.





Новый арт-объект стал воплощением идеи по улучшению городского пространства и архитектурного облика нашего города.





Этот знак появился благодаря спонсорам, которые сделали хороший подарок городу и жителям в Год малой родины.









Теперь эта композиция — наша достопримечательность. Несмотря на то, что тематика архитектурной формы нашего городского арт-объекта не нова, именно такое воплощение любви к своему городу самое говорящее и понятное всем. Это место должно стать популярной фотозоной.

















Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова