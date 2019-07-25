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Открываем музыкально-световой фонтан на улице Советской в Бресте

26.07.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня - особенный день. В городе Бресте на ул. Советской открывается фонтан. Нет, суперфонтан! Вот как-то избалованы мы разными фишками и плюшками, но эта наверняка способна удивить брестчан. Посмотрим?

Открываем музыкально-световой фонтан на улице Советской в Бресте

Уже сейчас, за час до начала улица Советская наполнена людьми, которые пришли пораньше, чтобы занять хорошее место. Но, всё начнётся в 21.30.

Открываем музыкально-световой фонтан на улице Советской в Бресте

Если вы ещё не тут, печально, потому что места для всех не хватит.

Открываем музыкально-световой фонтан на улице Советской в Бресте

Не расстраивайтесь, это чудо никуда не денется, и останется с нами навсегда. Вот пиратские съёмки, чтобы вы понимали о чём речь:

На открытии планируется присутствие мэр города Александра Степановича Рогачука, и может быть Лис. Почему бы и нет?

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня - особенный день. В городе Бресте на ул. Советской открывается фонтан. Нет, суперфонтан! Вот как-то избалованы мы разными фишками и плюшками, но эта...
 
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