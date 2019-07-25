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Открываем музыкально-световой фонтан на улице Советской в Бресте
26.07.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня - особенный день. В городе Бресте на ул. Советской открывается фонтан. Нет, суперфонтан! Вот как-то избалованы мы разными фишками и плюшками, но эта наверняка способна удивить брестчан. Посмотрим?
Уже сейчас, за час до начала улица Советская наполнена людьми, которые пришли пораньше, чтобы занять хорошее место. Но, всё начнётся в 21.30.
Если вы ещё не тут, печально, потому что места для всех не хватит.
Не расстраивайтесь, это чудо никуда не денется, и останется с нами навсегда. Вот пиратские съёмки, чтобы вы понимали о чём речь:
На открытии планируется присутствие мэр города Александра Степановича Рогачука, и может быть Лис. Почему бы и нет?
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Сегодня - особенный день. В городе Бресте на ул. Советской открывается фонтан. Нет, суперфонтан! Вот как-то избалованы мы разными фишками и плюшками, но эта...
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